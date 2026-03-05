Aktualizacja, godz. 12:20

Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia wydało oficjalne oświadczenie w sprawie porannych działań służb. Ratusz potwierdza obecność agentów i deklaruje pełną otwartość.

"Jako podmiot publiczny, dbający o najwyższe standardy transparentności, spółka w pełni i otwarcie współpracuje ze służbami. Na bieżąco przekazywane są wszystkie wnioskowane dokumenty. W interesie spółki leży rzetelne i sprawne wyjaśnienie wszelkich kwestii, które znalazły się w obszarze zainteresowania służb." - czytamy w komunikacie biura.

Miasto uspokaja również mieszkańców, że praca urzędników przebiega bez zakłóceń:

"Jednocześnie zapewniamy, że czynności polegające na przekazywaniu dokumentacji mają charakter administracyjny i w żaden sposób nie wpływają na bieżące, codzienne funkcjonowanie spółki. Potwierdzamy również, że trwają czynności agentów CBA w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Wydział kadr wydaje dokumenty, o które wnioskują służby. Prowadzone czynności w żaden sposób nie zakłócają bieżącej pracy urzędu."

Wcześniej informowaliśmy:

Agenci CBA prowadzą przeszukania na Dolnym Śląsku

Doniesienia o wzmożonej aktywności funkcjonariuszy dotarły do opinii publicznej we wtorek rano. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonują czynności służbowe od wczesnych godzin porannych. Cała operacja realizowana jest na zlecenie Prokuratury Krajowej i ma charakter wielowątkowy.

„Dzisiaj od rana na polecenie katowickiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej i agenci CBA prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów”

Informację o prowadzonych działaniach przekazał oficjalnie Jacek Dobrzyński. Pełni on funkcję rzecznika prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Dokumenty pod lupą. Co sprawdza prokuratura?

Głównym celem wizyty agentów jest zabezpieczenie materiału dowodowego. Funkcjonariusze sprawdzają komputery, serwery oraz dokumentację papierową, która może rzucić nowe światło na sprawę.

"Trwa zabezpieczanie dokumentacji i nośników pamięci m.in. w Urzędzie Miasta Wrocław i komunalnej spółce Ekosystem"

– dodał rzecznik służb.

Działania koncentrują się na procesach decyzyjnych związanych z systemem gospodarowania odpadami w mieście. Śledczy chcą sprawdzić, czy podczas zawierania umów i odbioru śmieci nie doszło do poważnych nadużyć.

Poważne zarzuty w tle: Śmieci pod lupą śledczych

Sprawa jest poważna, bo dotyczy ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez osoby pełniące funkcje publiczne. Chodzi o gigantyczne pieniądze i codzienne funkcjonowanie miasta. Jak wyjaśnia Jacek Dobrzyński:

"Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Wrocławia."

Czym zajmuje się Ekosystem?

Spółka Ekosystem została powołana do życia w 2012 roku, aby w imieniu miasta zarządzać czystością i porządkiem. To właśnie ta miejska jednostka odpowiada za to, co dzieje się z odpadami produkowanymi przez mieszkańców Wrocławia oraz za ich utylizację.