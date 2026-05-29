Znana galeria wprowadza opłaty za parking. Wiadomo, ile zapłacą kierowcy

Początek czerwca przynosi istotne zmiany dla kierowców gości wrocławskiego Centrum Handlowego Magnolia Park. Znany kompleks handlowy postanowił uruchomić biletowany system zarządzania placem postojowym. Zarządcy obiektu wyjaśniają, że głównym celem jest zwiększenie liczby dostępnych stanowisk dla kupujących i jednoczesne wyeliminowanie zjawiska blokowania przestrzeni przez auta parkujące tam przez cały dzień. Szczegółowe wytyczne opublikowano już w oficjalnym oświadczeniu na stronie internetowej centrum.

"Od 1 czerwca 2026 roku wprowadzamy nowoczesny system zarządzania parkingiem. Nowy system ułatwi i znacznie przyspieszy znalezienie przestrzeni do zaparkowania, oszczędzając Wasz czas i eliminując niepotrzebny stres."

Opłaty za parking w Magnolia Park: darmowy postój tylko przez dwie godziny

Zarządcy obiektu zapewniają, że przez pierwsze 120 minut auto można zostawić całkowicie bez kosztów. Ten przywilej przysługuje jednak wyłącznie w przypadku pierwszego przekroczenia szlabanu w ciągu doby przez pojazd o danych numerach rejestracyjnych. Kiedy upłynie darmowy czas, właściciel samochodu będzie musiał uiścić opłatę rzędu 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Taka sama stawka obowiązuje od razu, jeśli kierowca zdecyduje się wjechać na teren placu po raz kolejny w tym samym dniu, o czym przypominają przedstawiciele galerii.

"Drugi i kolejny wjazd w tym samym dniu - 5 zł / h - Opłata nalicza się automatycznie od momentu wjazdu na parking."

Wrocław: zautomatyzowany parking bez biletów i skanowanie tablic rejestracyjnych

Wdrożony mechanizm będzie opierał się na rozwiązaniach cyfrowych. Dzięki temu kierowcy unikną konieczności drukowania biletów oraz pilnowania papierowych świstków, na co zwracają uwagę administratorzy wrocławskiego centrum handlowego w swoim oficjalnym komunikacie.

"Dla Waszej wygody wprowadziliśmy innowacyjny system firmy PARKING. Parking jest w pełni bezbiletowy - nie musicie pobierać papierowych biletów ani martwić się o ich zgubienie!"

Cały proces przekraczania bramek wjazdowych i wyjazdowych zostanie w pełni zautomatyzowany za sprawą urządzeń skanujących, które zidentyfikują numery rejestracyjne wjeżdżających aut.

- System działa w oparciu o inteligentne kamery. Przy wjeździe i wyjeździe szlaban otworzy się automatycznie po odczytaniu numeru rejestracyjnego Waszego pojazdu. System czyta tablicę z przodu i z tyłu, a motocykle również podlegają standardowej opłacie po przekroczeniu czasu wjazdu - przekazano.

Płatność za postój w Magnolia Park. Automaty i regulowanie opłat przy szlabanie

Osoby zmuszone do pokrycia kosztów dłuższego postoju będą mogły to zrobić przy użyciu jednej z ośmiu specjalnych maszyn rozlokowanych na terenie galerii.

"Płatność przed wyjściem: Wystarczy wpisać swój numer rejestracyjny w jednym z 8 automatów i opłacić czas powyżej darmowych 2 godzin. Pamiętajcie, że po dokonaniu opłaty jest 15 minut na wyjazd." - czytamy na stronie galerii.

Jednocześnie administracja galerii precyzyjnie objaśniła dostępne sposoby regulowania należności za przekroczenie regulaminowego czasu przebywania pojazdu na wyznaczonym placu.

"Płatność bezgotówkowa: Dostępna we wszystkich 8 automatach na terenie obiektu. Płatność gotówka: Możliwa w wybranych kasach (oznaczonych na mapie odpowiednim symbolem - przy wejściu w okolicach sklepów Zara i Mango oraz przy wyjściu na parking na poziomie +1)."

Takie właśnie wytyczne znalazły się w upublicznionym dokumencie. Ponadto, w przypadku gdy kierowca zapomni o uregulowaniu rachunku przed pójściem do auta, przewidziano możliwość zapłaty bezpośrednio przy wyjeździe, tuż pod samym szlabanem.

Zniżki dla klientów kina Helios i Castoramy. Będą dodatkowe darmowe godziny

Zarządcy wrocławskiego kompleksu przygotowali pewne ustępstwa dla klientów decydujących się na określone formy rozrywki lub zakupy. Widzowie multipleksu Helios mogą liczyć na wydłużenie bezpłatnego czasu postoju o dodatkowe 60 minut. Udogodnienia przewidziano też dla odwiedzających market budowlany Castorama, co bezpośrednio potwierdza oficjalny komunikat centrum: „Posiadacze aplikacji Casto Pro zyskują również 1 bezpłatną godzinę przy kolejnych wjazdach tego samego dnia.”.

Abonament parkingowy we Wrocławiu: oferta dla pracowników i sąsiadów Magnolia Park

Zmiany mają na celu przede wszystkim udostępnienie miejsc klientom galerii. Co z osobami pracującymi w pobliżu lub mieszkańcami, którzy do tej pory korzystali z parkingu?

- Oferujemy możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego w cenie 350 złotych. Uprawnia on do nielimitowanego korzystania z parkingu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

- przekazano.