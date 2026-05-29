Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu szykuje wielką wyprzedaż powojskowego sprzętu. Na kupców czekają między innymi znane samochody terenowe Honker, ciężarówki STAR w wersji z cysterną, różnego rodzaju skrzynie transportowe i elektronika, a także sprzęt warsztatowy, a nawet klasyczne wojskowe menażki i manierki.

Asortyment jest różnorodny, więc przyciągnie nie tylko pasjonatów historii wojskowości, ale też osoby poszukujące nietypowych elementów wyposażenia lub pojazdów do kapitalnego remontu. W ofercie przetargowej można znaleźć także ciągniki i szeroko pojęty sprzęt do obsługi magazynów.

Kiedy AMW we Wrocławiu otwiera oferty?

Procedura przetargowa ruszy oficjalnie 10 czerwca 2026 roku. Dokładnie o godzinie 10:00 nastąpi otwarcie złożonych ofert w budynku Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Zwycięskiej 39 we Wrocławiu.

Zainteresowani muszą jednak odpowiednio wcześniej przygotować dokumentację. Kompletne oferty należy złożyć najpóźniej do 9 czerwca 2026 roku do godziny 15:00. Należy je dostarczyć osobiście do kancelarii wrocławskiego oddziału AMW, zlokalizowanej przy ul. Sztabowej 32.

Oględziny sprzętu przed licytacją

Zanim zdecydujemy się na zakup, agencja pozwala na fizyczne oględziny wystawionych na sprzedaż przedmiotów. Termin na zapoznanie się ze stanem technicznym to 8 i 9 czerwca, a sprzęt będzie udostępniany między godziną 9:00 a 13:00.

Mienie znajduje się w różnych lokalizacjach na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. Będzie można je obejrzeć między innymi we Wrocławiu, Opolu, Oleśnicy, Miliczu, Brzegu oraz Bolesławcu, gdzie sprzęt jest przechowywany na terenie jednostek logistycznych i w składnicach.

Jakie są warunki udziału w przetargu AMW?

Szansę na wygraną w licytacji mają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Głównym warunkiem jest wpłata wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej wybranego przedmiotu. Należność ta musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym agencji maksymalnie do 9 czerwca 2026 roku.

Przedstawiciele AMW ostrzegają, że cały asortyment jest uznawany za niesprawny pod względem technicznym i nie posiada instrukcji obsługi. W przypadku pojazdów przyszli właściciele otrzymają auta pozbawione płynów, akumulatorów, tablic i dowodów rejestracyjnych. Dodatkowe szczegóły oraz druki do pobrania można znaleźć na oficjalnej stronie Agencji Mienia Wojskowego.