Do niebezpiecznego wypadku doszło wcześnie rano na jednej z kluczowych arterii miasta. Z oficjalnego komunikatu opublikowanego przez Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia wynika, że kolizja pociągnęła za sobą poważne skutki. W wyniku zderzenia ucierpiały dwie osoby, a wraki blokujące tory całkowicie wstrzymały kursowanie tramwajów w tym rejonie.

Akcja ratunkowa na skrzyżowaniu Bardzkiej i Armii Krajowej

Siła uderzenia uwięziła podróżnych we wraku zniszczonego pojazdu. Zadanie strażaków było skomplikowane, ponieważ musieli oni wykorzystać specjalistyczne narzędzia hydrauliczne, aby dotrzeć do poszkodowanych. Dopiero po wycięciu elementów karoserii ratownicy medyczni mogli przystąpić do udzielania niezbędnej pomocy.

Utrudnienia w ruchu i objazdy dla pasażerów MPK

Zdarzenie wywołało spory chaos, szczególnie dotkliwy dla osób korzystających z transportu zbiorowego. Rozbite samochody zatarasowały szyny, co uniemożliwiło przejazd taboru szynowego. Ogłoszono zmiany tras dla kilku linii, aby opanować poranny szczyt komunikacyjny.

- Linie 16, 18, 21, 22 skierowane trasami zastepczymi. MPK Wrocław wprowadza odcinkowo do czasu udrożnienia torowiska autobusy "za tramwaj"

- przekazano w oficjalnym komunikacie.

Przejazd przez skrzyżowanie został zachowany, choć odbywa się wolniej niż zazwyczaj.

- Ruch samochodowy utrzymany we wszystkich kierunkach, sygnalizacja pracuje w standardowym trybie

- dodano w informacji dla mieszkańców.

Służby kontynuują działania na miejscu zdarzenia w celu usunięcia skutków kolizji. Zarówno zmotoryzowani, jak i pasażerowie MPK muszą liczyć się z dalszymi utrudnieniami w podróżowaniu przez tę część Wrocławia.