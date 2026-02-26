Policjant z Wołowa zatrzymany. Mundurowy usłyszał poważny zarzut

Zatrzymanie po zgłoszeniu policjantki

Komunikat dotyczący zatrzymania funkcjonariusza opublikowano w środowe popołudnie na oficjalnym profilu Dolnośląskiej Policji w serwisie X. Służby wyjaśniły, że decyzja ma ścisły związek z informacjami przekazanymi przez funkcjonariuszkę z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Kobieta wskazała na możliwość popełnienia przestępstwa naruszającego jej wolność seksualną.

„Obecnie trwają czynności z udziałem zgłaszającej i zatrzymanego mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sytuacji” - informowali mundurowi.

Zarzut dla funkcjonariusza

Sprawa nabrała tempa w czwartek. Jak poinformował w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik miejscowej prokuratury Damian Pownuk, zatrzymany mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzut.

„Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu w 1 Wydziale Śledczym postawiła zatrzymanemu podejrzanemu zarzut popełnienia czynu z artykułu 197 paragraf 2 Kodeksu karnego (doprowadzenie osoby do innej czynności seksualnej - red.). Podejrzany został przesłuchany i nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu” - powiedział.

Śledczy nie ujawniają, w jaki sposób podejrzany opisał przebieg zdarzenia. Na obecnym etapie postępowania nie zapadła jeszcze decyzja dotycząca ewentualnego tymczasowego aresztowania mężczyzny.

Jak poinformowała PAP, zgodnie z relacją rzecznika podejrzewany policjant jest w służbie od czterech lat, a policjantka od roku. Śledztwo jest prowadzone przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, ale pod nadzorem prokuratury. Wcześniej media nieoficjalnie informowały, że podejrzany i zgłaszająca przestępstwo tworzyli wspólnie patrol na służbie. Nazajutrz po służbie kobieta miała zgłosić sprawę przełożonemu. Za doprowadzenie do innej czynności seksualnej grozi od pół roku do ośmiu lat pozbawienia wolności.

