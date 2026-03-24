Zatrzymanie we Wrocławiu. Para wyłudzała smartfony na setki fałszywych dowodów

Redakcja Eska Regiony
2026-03-24 14:43

Policjanci z Wrocławia rozbili grupę zajmującą się wyłudzeniami sprzętu elektronicznego na masową skalę. W tej sprawie 18 marca 2026 roku zatrzymano 42-letniego mężczyznę i 44-letnią kobietę, którzy posługiwali się setkami fałszywych dokumentów tożsamości. Wartość strat szacowana jest na co najmniej 340 tysięcy złotych, a sprawcom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja-Fragment radiowozu z napisem Policja

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili skuteczną akcję przeciwko oszustom. Zatrzymali oni 42-latka i 44-latkę, którzy działając wspólnie, stworzyli system wyłudzeń wartościowego sprzętu elektronicznego. Para, wykorzystując podrobione dowody osobiste, zawierała umowy na odległość i zamawiała głównie najnowsze modele smartfonów. Następnie odbierali przesyłki, nigdy nie płacąc za uzyskany w ten sposób towar. Ich działalność była starannie zaplanowana, a różne metody działania miały na celu zmylenie organów ścigania oraz poszkodowanych firm.

Prawdziwa fabryka fałszywych dokumentów zlikwidowana przez policję

Podczas przeszukań miejsc związanych z zatrzymanymi policjanci odkryli skalę przestępczego procederu. Zabezpieczono ponad 400 podrobionych polskich dowodów osobistych, w tym także autentyczne dokumenty, które wcześniej zgłoszono jako utracone. Na miejscu znaleziono również dwie specjalistyczne drukarki służące do produkcji fałszywek, kilkanaście telefonów komórkowych, nośniki danych oraz komputery. Ponadto w ręce śledczych trafiło 89 kart SIM, karty płatnicze i dowody rejestracyjne wystawione na dane innych osób, a także umowy kredytowe i lombardowe. Dodatkowo podczas czynności funkcjonariusze natrafili na środki odurzające w postaci białego proszku i zielonego suszu.

Oszustwo na ponad 340 tysięcy złotych. Sprawcom grozi 10 lat więzienia

Wstępne szacunki wskazują, że straty poniesione przez firmy telekomunikacyjne i zajmujące się sprzedażą wysyłkową wynoszą nie mniej niż 340 tysięcy złotych. Zatrzymana para usłyszała już zarzuty dotyczące oszustwa oraz posiadania narkotyków. Decyzją Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej 42-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany, natomiast wobec jego 44-letniej wspólniczki zastosowano dozór policyjny. Ze względu na znaczną wartość wyłudzonego mienia, za popełnione przestępstwa grozi im surowa kara, sięgająca nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

