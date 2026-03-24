Brutalny atak nastolatki na seniorkę. 13-latka złamała kobiecie nos

Brutalny atak na seniorkę w Legnicy. 13-latka złamała jej nos

Do bulwersującego zdarzenia doszło w niedzielę 15 marca 2026 roku na terenie Legnicy, we wczesnych godzinach popołudniowych. Seniorka wracająca z kościoła została niespodziewanie zaatakowana przez nastolatkę, która podeszła do niej na ulicy. Napastniczka zadała kobiecie silny cios pięścią prosto w twarz, co doprowadziło do bolesnego i poważnego urazu w postaci złamania nosa. Sprawą ataku na bezbronną kobietę natychmiast zajęła się policja, rozpoczynając intensywne poszukiwania agresorki.

Policyjne śledztwo w sprawie napadu. Jak namierzono 13-letnią sprawczynię?

Dochodzeniem w sprawie napadu na starszą panią od początku zajmowali się specjaliści z Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii legnickiej komendy. Policjanci prowadzili skrupulatne czynności, które miały na celu jak najszybsze ustalenie tożsamości agresorki. W toku śledztwa zabezpieczono materiały, które pozwoliły uzyskać wizerunek podejrzewanej dziewczyny. Kluczowe dla sprawy okazały się również zeznania świadków, dzięki którym funkcjonariusze mogli precyzyjnie odtworzyć przebieg całego zdarzenia.

Zatrzymanie nieletniej w Legnicy. O jej losie zdecyduje sąd rodzinny

Zebrany przez śledczych kompletny materiał dowodowy pozwolił na podjęcie decydujących kroków procesowych. W poniedziałek 23 marca 2026 roku w godzinach porannych, policjanci zatrzymali 13-letnią mieszkankę Legnicy, podejrzewaną o dokonanie tego brutalnego czynu. Nieletnia została przewieziona i umieszczona w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na dalsze decyzje. Komplet dokumentów w jej sprawie jeszcze 24 marca zostanie przekazany do sądu rodzinnego, który zadecyduje o zastosowaniu odpowiednich środków wychowawczych lub poprawczych.

Źródło: Policja.pl