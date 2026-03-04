Akcja policji w Bogatyni. Trzech mężczyzn zatrzymanych za handel bez akcyzy

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Zgorzelcu zakończyli sukcesem swoje działania operacyjne. Na terenie gminy Bogatynia zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 22 i 23 lat, którzy są podejrzani o wprowadzanie do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych. Zaplanowana akcja pozwoliła na przejęcie znacznej ilości papierosów oraz krajanki tytoniowej. Cały zabezpieczony towar nie posiadał wymaganych polskich znaków akcyzy, co stanowi poważne przestępstwo skarbowe.

Nielegalne papierosy mogły uszczuplić budżet państwa o 150 tys. zł

Skala przechwyconych przez policję towarów była bardzo duża, co przełożyło się na potencjalne straty dla budżetu państwa. Wstępne wyliczenia ekspertów wskazują, że gdyby wszystkie zabezpieczone papierosy i tytoń trafiły na czarny rynek, Skarb Państwa straciłby blisko 150 tysięcy złotych. Są to pieniądze z niezapłaconych podatków, które mogłyby zostać przeznaczone na cele publiczne. Działania policjantów ze Zgorzelca skutecznie uniemożliwiły wprowadzenie nielegalnych wyrobów do obrotu.

Przeszukania u zatrzymanych. Policjanci znaleźli podrabianą odzież i gotówkę

Zatrzymanie mężczyzn na gorącym uczynku nie zakończyło sprawy. Funkcjonariusze postanowili dokładnie sprawdzić również miejsca zamieszkania podejrzanych. W trakcie przeszukań mieszkań policjanci odnaleźli kolejne partie nielegalnych papierosów, a także odzież z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Dodatkowo mundurowi zabezpieczyli gotówkę w kwocie prawie 30 tysięcy złotych, która została zajęta na poczet przyszłych kar i grzywien.

Nawet 5 lat więzienia za handel podróbkami i towarami bez akcyzy

Mężczyznom grożą teraz poważne konsekwencje prawne. Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej, za wprowadzanie do obiegu towarów z podrobionymi znakami towarowymi można trafić do więzienia nawet na 5 lat. Z kolei kodeks karny skarbowy za posiadanie i sprzedaż wyrobów bez akcyzy przewiduje wysoką grzywnę, karę pozbawienia wolności, a nawet obie te kary łącznie. Ostateczny wymiar kary dla zatrzymanych mieszkańców powiatu zgorzeleckiego ustali sąd.

