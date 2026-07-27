Zatrzymania po brutalnym pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Ostra reakcja ministra

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-07-27 21:20

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu młodej pary z Ukrainy we Wrocławiu. Informację przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak podkreślił, sprawcy nie unikną odpowiedzialności.

  • Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o pobicie obywateli Ukrainy.
  • Jeden z mężczyzn został ujęty przez kontrterrorystów podczas próby opuszczenia Wrocławia.
  • Obaj byli wcześniej notowani przez policję.
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Dwóch podejrzanych w rękach policji

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował na platformie X, że wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w głośnym pobiciu obywateli Ukrainy.

- Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław - przekazał minister. Dodał również, że „brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna”.

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Nagranie obiegło internet

Sprawa odbiła się szerokim echem po opublikowaniu w sieci nagrania, na którym widać, jak trzech napastników atakuje młodego Ukraińca. Jego partnerka próbowała go bronić, jednak również została zaatakowana. Jak wcześniej informowała policja, ofiarami napaści są 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej. Atak miał miejsce w niedzielę przy ul. Okulickiego we Wrocławiu.

Śledztwo w sprawie trwa, a policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mężczyźni brali udział w całym zajściu oraz czy w sprawie zostaną zatrzymane kolejne osoby.

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