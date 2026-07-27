Zatrzymania po brutalnym pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Ostra reakcja ministra

Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o pobicie obywateli Ukrainy.

Jeden z mężczyzn został ujęty przez kontrterrorystów podczas próby opuszczenia Wrocławia.

Obaj byli wcześniej notowani przez policję.

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Dwóch podejrzanych w rękach policji

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował na platformie X, że wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w głośnym pobiciu obywateli Ukrainy.

- Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław - przekazał minister. Dodał również, że „brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna”.

Nagranie obiegło internet

Sprawa odbiła się szerokim echem po opublikowaniu w sieci nagrania, na którym widać, jak trzech napastników atakuje młodego Ukraińca. Jego partnerka próbowała go bronić, jednak również została zaatakowana. Jak wcześniej informowała policja, ofiarami napaści są 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej. Atak miał miejsce w niedzielę przy ul. Okulickiego we Wrocławiu.

Śledztwo w sprawie trwa, a policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mężczyźni brali udział w całym zajściu oraz czy w sprawie zostaną zatrzymane kolejne osoby.