Zatrzymania po brutalnym pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Ostra reakcja ministra

- Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o pobicie obywateli Ukrainy.
- Jeden z mężczyzn został ujęty przez kontrterrorystów podczas próby opuszczenia Wrocławia.
- Obaj byli wcześniej notowani przez policję.
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Dwóch podejrzanych w rękach policji
Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował na platformie X, że wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w głośnym pobiciu obywateli Ukrainy.
- Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław - przekazał minister. Dodał również, że „brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna”.
Nagranie obiegło internet
Sprawa odbiła się szerokim echem po opublikowaniu w sieci nagrania, na którym widać, jak trzech napastników atakuje młodego Ukraińca. Jego partnerka próbowała go bronić, jednak również została zaatakowana. Jak wcześniej informowała policja, ofiarami napaści są 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej. Atak miał miejsce w niedzielę przy ul. Okulickiego we Wrocławiu.
Śledztwo w sprawie trwa, a policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mężczyźni brali udział w całym zajściu oraz czy w sprawie zostaną zatrzymane kolejne osoby.