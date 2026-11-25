W poniedziałek (23 listopada) osadzony z Zakładu Karnego w Głogowie uciekł podczas pracy poza terenem więzienia, gdzie przebywał bez konwojenta.

Ucieczkę potwierdziła w środę (25 listopada) rzeczniczka ZK, Małgorzata Sobków, informując, że poszukiwania mężczyzny wciąż trwają.

Uciekinier odbywał karę za przywłaszczenie mienia i do końca wyroku zostało mu zaledwie kilka miesięcy.

Więzień uciekł podczas pracy. Był wówczas poza zakładem karnym

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 listopada. To właśnie wtedy mężczyzna zniknął. Służby penitencjarne zaufały skazanemu na tyle, że pozwolono mu na wykonywanie pracy zarobkowej poza terenem zamkniętym zakładu karnego. Co kluczowe, obowiązki te realizował w systemie bez konwojenta, co oznacza, że nie pilnowali go uzbrojeni strażnicy.

O fakcie, że osadzony samowolnie oddalił się z miejsca zatrudnienia, mundurowi nie dowiedzieli się sami. Informację o nagłym zniknięciu pracownika przekazał strażnikom więziennym ich zewnętrzny kontrahent, u którego zatrudniony był mężczyzna. Dopiero po tym zgłoszeniu wszczęto procedury alarmowe i rozpoczęto pościg.

Za co siedział uciekinier?

Jak podaje lokalny portal „MyGlogow”, poszukiwany mężczyzna odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwa związane z przywłaszczeniem mienia. Nie był on zatem klasyfikowany jako niebezpieczny przestępca zagrażający życiu i zdrowiu obywateli.

Najbardziej zaskakujący jest jednak fakt, że uciekinierowi do zakończenia pobytu za kratami i wyjścia na wolność zostało zaledwie kilka miesięcy. Przez swoją decyzję o ucieczce nie tylko zaprzepaścił szansę na szybki powrót do społeczeństwa, ale teraz musi liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi. Za samowolne oddalenie się i ucieczkę grozi mu teraz znaczne wydłużenie dotychczasowego wyroku. Policja oraz straż więzienna apelują o ostrożność i proszą o kontakt każdego, kto może posiadać informacje o miejscu pobytu zbiega.