Szukasz pracy? Zrób bezpłatny kurs w MPK Wrocław i zostań kierowcą autobusu miejskiego

Własny ośrodek szkoleniowy MPK

Niemal 6 lat temu, w lipcu 2020 roku, MPK uruchomiło własny ośrodek szkolenia kierowców, w którym przygotowuje do pracy przyszłych kierujących wrocławskimi autobusami miejskimi. – W ubiegłym roku uruchomiliśmy szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D oraz uprawnień do przewozu osób dla prawie 260 kandydatów. Aktualnie w załodze naszego Centrum Szkolenia Kierowców i Motorniczych jest 8 instruktorów nauki jazdy autobusem i 4 wozy szkoleniowe. Potrzeby Spółki i liczba kandydatów jest jednak tak duża, że w 2026 roku planujemy zwiększenie zarówno liczby instruktorów autobusowych, jak i floty szkoleniowej – opowiada Jan Piotrowski, kierownik ośrodka szkoleniowego MPK.

Po zdanym egzaminie MPK gwarantuje kursantom zatrudnienie, oferując m.in.:

7400 zł brutto na start (w tym: stawka zasadnicza, premia regulaminowa i dodatek frekwencyjny),

dofinansowanie do wczasów (tzw. wczasy pod gruszą),

świadczenia świąteczne, paczki mikołajkowe dla dzieci,

bilet na komunikację miejską,

pożyczki na preferencyjnych warunkach,

opiekę medyczną dofinansowaną przez pracodawcę,

Jak wygląda kurs na kierowcę autobusu miejskiego?

Szkolenie rozpoczyna się od 3 dni zajęć teoretycznych, w trakcie których kursant uczy się nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale także dowiaduje się dużo o samej pracy na zajezdni czy obsłudze liniowej. Dodatkowo MPK organizuje dla swoich przyszłych pracowników szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zajęciach teoretycznych kursanci rozpoczynają praktyczny etap kursu: - Pierwsze godziny jazd przeprowadzamy na zajezdni. Mamy tu nie tylko plac manewrowy, ale także całkiem duży obszar, umożliwiający wykonanie wielu manewrów: cofamy autobusem, parkujemy pomiędzy innymi wozami, przejeżdżamy przez halę czy myjnię, czy przechodzimy przez proces zgłaszania usterki. Dzięki temu kursanci są od razu przygotowani do pracy w MPK. Dopiero kiedy mamy pewność, że kierowca jest gotowy, wyjeżdżamy na miasto. Od innych ośrodków szkolenia odróżnia nas to, że jeździmy nie tylko w strefie egzaminacyjnej, ale staramy się też przejechać linie autobusowe, które obsługujemy. No i jako jedyni w mieście uczymy też jazdy autobusem przegubowym – opowiada instruktor nauki jazdy autobusem, Tomasz Szpak.

Ile trwa szkolenie?

Czas trwania szkolenia zależy w dużej mierze od dyspozycyjności kursanta. Średnio, osoby posiadające prawo jazdy kat. B (to minimum, które trzeba mieć, aby aplikować), potrzebują około 4 miesiące, aby odbyć wspominane zajęcia teoretyczne oraz 60 godzin jazdy. Kursy realizowane są cyklicznie, wg ustalonych terminów, najbliższy startuje 18 marca.

Dni Rekrutacji MPK Wrocław – poznaj pracę od środka

Dla osób zainteresowanych kursem kat. D oraz pracą kierowcy autobusu miejskiego we Wrocławiu MPK organizuje Dni Rekrutacji na zajezdni. To doskonała okazja, by uzyskać szczegółowe informacje o pracy, procesie rekrutacji oraz szkoleniu, a także złożyć aplikację na miejscu. Uczestnicy wydarzenia mogą również zobaczyć zajezdnię, zaplecze techniczne i porozmawiać bezpośrednio z kierowcami MPK.

Najbliższe Dni Rekrutacji dla kandydatów na kierowców autobusów odbędą się:

23 lutego, w godz. 16:00–18:00,

na terenie zajezdni autobusowej MPK Wrocław przy ul. Obornickiej.

Jeśli szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu odwiedź MPK podczas Dni Rekrutacji. A jeśli nie możesz pojawić się osobiście – wszystkie aktualne informacje o rekrutacji oraz formularz aplikacyjny online znajdziesz na stronie www.rekrutacja.mpk.wroc.pl. Aplikuj wygodnie, bez wychodzenia z domu.

