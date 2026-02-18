Wypadek na A4 przy granicy z Niemcami

Do groźnego zdarzenia doszło w środę około południa na autostradzie A4 w rejonie granicy polsko-niemieckiej. W zderzeniu brały udział trzy pojazdy ciężarowe, a jeden z nich został całkowicie zniszczony przez ogień.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu, do zdarzenia doszło na jezdni prowadzącej w kierunku Niemiec. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 57-letni kierowca ciężarówki marki MAN nie zachował odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu. W efekcie uderzył w tył mercedesa, który następnie siłą rozpędu wpadł na kolejną ciężarówkę tej samej marki.

Ciężarówka spłonęła, kierowca w szpitalu

Najbardziej dramatyczne skutki zdarzenia dotyczyły pojazdu marki MAN, który po zderzeniu stanął w ogniu. Ogień strawił kabinę oraz znaczną część ciężarówki.

- W wyniku zderzenia pojazd marki Man uległ spaleniu. 57-latek został przewieziony do szpitala. Obecnie Ruch w kierunku Niemiec odbywa się jednym pasem

- przekazano w komunikacie policji w Zgorzelcu.

Na ten moment nie przekazano informacji o stanie jego zdrowia. Z powodu wypadku ruch w stronę Niemiec odbywa się wyłącznie jednym pasem. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i możliwymi opóźnieniami w przejeździe przez ten odcinek A4. Służby pracują na miejscu, a okoliczności zdarzenia są dokładnie wyjaśniane.