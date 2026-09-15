We wtorek było najlepiej, w środę będzie... najgorzej! Zwrot akcji w nowej prognozie pogody

Nowa prognoza IMGW na noc z 15 na 16 września 2026 r.

Wtorek w dużej części kraju przyniósł sprzyjającą, dość wysoką temperaturę i ładną aurę, jednak nadchodząca środa zapowiada się znacznie gorzej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał swoje najnowsze przewidywania na noc z 15 na 16 września. Na zachodzie województwa zachodniopomorskiego w godzinach porannych wystąpią przelotne deszcze, a we wschodniej części Polski lokalnie pojawią się mgły, które ograniczą widoczność do zaledwie 200 metrów.

Przewiduje się, że wiatr będzie przeważnie słaby, w niektórych miejscach umiarkowany, choć w rejonie Sudetów jego porywy mogą osiągnąć nawet 60 km/h. Termometry na wschodzie pokażą minimalnie od 7 do 10 stopni Celsjusza. Wyższych wartości, rzędu 13-16 stopni, doświadczą mieszkańcy północnego zachodu i zachodnich krańców Polski, natomiast w okolicach podgórskich odnotuje się chłodniejsze wartości, wynoszące od 4 do 7 stopni.

Pogoda w środę, 16 września 2026 r. IMGW prognozuje burze

Choć we wtorek mieszkańcy zachodniej Polski cieszyli się najładniejszą pogodą, w środę sytuacja ulegnie diametralnej zmianie, i to właśnie ten region doświadczy najtrudniejszych warunków atmosferycznych. Według przewidywań synoptyków na 16 września, przyjemne, wręcz letnie ciepło utrzyma się jedynie na wschodzie i południu naszego kraju, gdzie można spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia.

W ciągu dnia na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, tam rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami pojawią się burze - głównie na południowym zachodzie. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do około 20 mm - wylicza IMGW.

Najwyższe temperatury zanotujemy na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu, gdzie termometry wskażą nawet 26 stopni Celsjusza. Podobnie wysokie wartości będą odczuwalne w rejonie Warszawy, Łodzi i Lublina, podczas gdy Pomorze Zachodnie musi przygotować się na zaledwie 18-19 stopni.

Warto dodać, że powyżej opisywane zmiany zaledwie preludium do bardziej radykalnych zmian pogody w drugiej połowie września. Na początku kolejnego tygodnia ochłodzenie i deszcze rozprzestrzenią się na terytorium całej Polski, co obrazuje specjalna mapa wizualizacyjna udostępniona przez IMGW.

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