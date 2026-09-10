Autobusy, zabytkowy tabor, sport i atrakcje dla dzieci. Taki piknik już w sobotę we Wrocławiu

Jeśli szukacie pomysłu na rodzinną sobotę we Wrocławiu, warto zajrzeć w okolice Hali Stulecia. To właśnie tam w sobotę, 12 września odbędzie się II Aglomeracyjny Piknik Komunikacyjny. Wydarzenie potrwa od godz. 11 do 17 i połączy dobrą zabawę z opowieścią o tym, jak zmieniała się komunikacja we Wrocławiu i całej aglomeracji.

Organizatorzy przygotowali program zarówno dla miłośników komunikacji, jak i tych, którzy po prostu chcą spędzić kilka godzin na świeżym powietrzu. Na miejscu pojawią się nowoczesne autobusy, ale również pojazdy zabytkowe, a wokół nich powstanie sporo dodatkowych atrakcji.

Zabytkowe i nowoczesne autobusy w jednym miejscu

Jedną z największych atrakcji pikniku będzie możliwość zobaczenia z bliska taboru komunikacyjnego – zarówno tego współczesnego, jak i historycznego. To dobra okazja, żeby porównać, jak wyglądały autobusy i transport miejski przed laty, a jak prezentują się dzisiaj.

Nie zabraknie także rozmów o komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej. Organizatorzy chcą pokazać nie tylko jej historię, ale również współczesne rozwiązania i kierunki rozwoju transportu we Wrocławiu oraz okolicznych gminach.

Autor: Tomasz Hołod / wroclaw.pl/ Materiały prasowe

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Piknik został pomyślany jako wydarzenie dla całych rodzin. Najmłodsi będą mogli skorzystać m.in. z malowania buziek, baniek mydlanych, gier i zabaw oraz warsztatów. Przygotowano również możliwość stworzenia własnej ekotorby oraz eksperymenty z Szalonym Naukowcem.

Będzie też nowoczesna fotobudka AI, koło fortuny oraz stanowiska partnerów programu Nasz Wrocław. Na uczestników czekać będą m.in. Roboklocki, Lasertag, Hydropolis, Kopalnia Wrocław, Miejska Biblioteka Publiczna czy Muzeum Gry i Komputery Minionej Epoki.

Na pikniku nie zabraknie również sportowych emocji. W specjalnej strefie będzie można spotkać przedstawicieli wrocławskich drużyn i klubów, m.in. Panthers Wrocław, WKS Śląsk, WTS Sparta czy Ślęzy Wrocław. Swoje atrakcje przygotują także służby. Zaplanowano m.in. pokazy strażaków, prezentację sprzętu Straży Miejskiej oraz stoisko programu Bezpieczny Wrocław.

A jeśli po całym dniu atrakcji zgłodniejecie, będzie można zajrzeć do strefy gastronomicznej. Na miejscu pojawią się food trucki, kawa, gorąca czekolada i wata cukrowa.

Piknikowi będzie towarzyszyć również muzyka. Na scenie wystąpią m.in. Zespół Ludowy „Jarzębina” z Kobierzyc, COTY z przebojami z lat 60., 70. i 80., chór Żórawianie, Martyna Albert, Zespół Ludowy „Baryczanie z Machnic” oraz „Szymanowanie”. Zaplanowano także występ zespołu Artia z pokazem akrobatyki i hip-hopu.

Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody

Organizatorzy przygotowali też coś dla tych, którzy lubią podczas wydarzeń odwiedzać kolejne stoiska i sprawdzać swoje umiejętności. Uczestnicy będą mogli zbierać pieczątki, biorąc udział w konkursach, zabawach i aktywnościach. Na osoby, które zdobędą odpowiednią liczbę pieczątek, czekają upominki.

Co ważne, organizatorzy pomyśleli również o mieszkańcach podwrocławskich gmin. Na piknik mają kursować specjalne, bezpłatne autobusy, które dowiozą uczestników na miejsce i później zabiorą ich z powrotem.

Tego dnia warto też pomyśleć o komunikacji miejskiej, bo Aglomeracyjny Piknik Komunikacyjny będzie częścią większego wydarzenia. W różnych punktach Wrocławia odbywać się będą również Sobota z Zielonym Wrocławiem oraz Wrocławski Festiwal Krasnoludków.

Pomiędzy wydarzeniami będzie można przemieszczać się specjalną, bezpłatną linią P obsługiwaną zabytkowym taborem. Zaplanowano również wzmocnienie zabytkowej linii tramwajowej T.

II Aglomeracyjny Piknik Komunikacyjny – najważniejsze informacje

Kiedy? Sobota, 12 września 2026 r.

Sobota, 12 września 2026 r. Godziny: 11:00–17:00

11:00–17:00 Gdzie? okolice Hali Stulecia, Iglicy i Pergoli we Wrocławiu

okolice Hali Stulecia, Iglicy i Pergoli we Wrocławiu Wstęp: bezpłatny

To już druga edycja Aglomeracyjnego Pikniku Komunikacyjnego. Tegoroczne wydarzenie jest także okazją do świętowania 22. rocznicy zawarcia porozumień międzygminnych, które stały się początkiem obecnej sieci połączeń aglomeracyjnych między Wrocławiem a okolicznymi miejscowościami. Piknik stanowi również zapowiedź tegorocznych obchodów Tygodnia Mobilności.