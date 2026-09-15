„Masturbator” wrócił na działki. Jest nagranie z jego wizyty. Policja zwiększyła patrole

Kamera na jednej z działek nagrała podejrzanego mężczyznę.

Według działkowców, problem z tym osobnikiem trwa od kilku lat.

Funkcjonariusze policji zwiększyli liczbę patroli i proszą o natychmiastowe zgłaszanie kolejnych incydentów.

„Masturbator” pojawił się na działkach we Wrocławiu

Członkowie społeczności ROD Złocień we Wrocławiu za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowali ważny komunikat dla wszystkich użytkowników ogródków. Zaapelowali o ostrożność z powodu ponownego pojawienia się na terenie ogrodu tzw. „masturbatora”. Jednocześnie poprosili, aby w razie zauważenia intruza niezwłocznie dzwonić na policję pod wskazane numery: 47 87 139 43 lub 112. Do wpisu dodano materiał wideo z kamery zainstalowanej na jednej z prywatnych posesji, na którym widać mężczyznę w średnim wieku pokonującego ogrodzenie. Komentujący szybko zwrócili uwagę, że na filmie mężczyzna jest częściowo rozebrany.

Ekshibicjonista na ROD Złocień widywany wcześniej

W dyskusji pod ostrzeżeniem pojawiły się głosy osób, które twierdzą, że ten sam mężczyzna był obserwowany również na innych terenach działkowych we Wrocławiu. Z opowieści internautów wynika, że problem ciągnie się już od kilku lat, a mężczyzna miał wielokrotnie zaczepiać spacerujące samotnie kobiety. Wielu z nich nie kryje zaskoczenia faktem, że sprawca do tej pory pozostaje bezkarny. Jeden z użytkowników napisał: „Uważajcie i reagujcie, gdy tylko ktoś go zobaczy! Czai się za kobietami, zwłaszcza tymi, które przyszły same”. Inny komentujący zaapelował o poważne traktowanie takich zdarzeń i szybką reakcję w przypadku spotkania intruza.

Policja we Wrocławiu reaguje i wzmacnia patrole

Przedstawiciele wrocławskiej policji potwierdzili, że otrzymali sygnały o podejrzanym mężczyźnie i mieli okazję zobaczyć nagranie. Na obecnym etapie nie odnotowano jednak żadnego oficjalnego zgłoszenia w tej sprawie.

- Otrzymaliśmy telefoniczne zgłoszenie w tej sprawie od oficera dyżurnego, z nagraniem też się zapoznaliśmy. Natomiast oficjalnego zawiadomienia w tej sprawie nie dostaliśmy

- przekazał w rozmowie z portalem Fakt Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Wyjaśnił również, że po konsultacjach z komendantem postanowiono skierować w ten rejon dodatkowe patrole policyjne. Zalecono również odpowiednie kroki, jakie należy podjąć, jeśli ktokolwiek natknie się na poszukiwanego mężczyznę.

- Podany został numer bezpośrednio do dyżurnego, by zgłaszać przypadki spotkania tego mężczyzny. Wówczas patrol niezwłocznie uda się na miejsce i zostaną przeprowadzone stosowne działania

- sprecyzował funkcjonariusz. Na ten moment głównym celem działań jest zapobieganie kolejnym zdarzeniom, podczas gdy policjanci oczekują na nowe sygnały oraz formalne zawiadomienia od poszkodowanych.