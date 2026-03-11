Poszukiwania 40-letniej Małgorzaty Wieczorek we Wrocławiu

Funkcjonariusze intensywnie szukają czterdziestoletniej wrocławianki, która zniknęła bez śladu. Brak jakichkolwiek wieści od ponad czternastu dni mocno zaniepokoił rodzinę, dlatego bliscy zdecydowali się zawiadomić odpowiednie organy ścigania.

Rodzina po raz ostatni rozmawiała z 40-latką dokładnie 23 lutego. Kobieta od tamtego momentu nie wróciła do swojego miejsca zamieszkania i nie odezwała się do krewnych. Śledczy pracują nad odtworzeniem jej ostatnich kroków przed zniknięciem, jednak dla dobra sprawy nie podają na razie żadnych dodatkowych informacji. Oficjalny komunikat dotyczący prowadzonych poszukiwań przekazali mundurowi z Komendy Powiatowej w Oleśnicy.

Rysopis zaginionej 40-letniej mieszkanki Wrocławia

Mundurowi mają nadzieję, że zaginiona została zauważona przez kogoś na ulicy, w komunikacji zbiorowej lub na obszarze okolicznych miejscowości. Aby ułatwić szybką identyfikację, śledczy udostępnili szczegółowe dane dotyczące jej wyglądu zewnętrznego.

Podstawowe cechy charakterystyczne zaginionej kobiety to:

wiek oscylujący wokół 40 lat,

wzrost wynoszący w przybliżeniu 164 centymetry,

szczupła sylwetka ciała,

ciemny kolor włosów.

Apel policji z Oleśnicy o pomoc w odnalezieniu zaginionej

Policjanci zaznaczają, że przy tego typu zdarzeniach nawet najmniejszy detal odgrywa ogromną rolę. Pojedynczy sygnał od naocznego świadka potrafi naprowadzić dochodzenie na właściwe tory. Właśnie dlatego służby gorąco zachęcają wszystkich internautów do jak najszerszego rozpowszechniania oficjalnego komunikatu w sieci.