Od poniedziałku 20 kwietnia nikt nie wie, co dzieje się z 28-letnim Jędrzejem Ganabisińskim. Trwa intensywna akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowano dolnośląskie służby policyjne oraz rodzinę programisty. Wiadomo, że mężczyzna wyjechał z Wrocławia i ruszył w stronę Jeleniej Góry. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu, które uchwyciły go w tamtym rejonie. Siostra zaginionego udostępniła w sieci zrzuty ekranu, próbując dotrzeć do potencjalnych świadków.

- Zdjęcia z monitoringu to zdjęcia z dnia zaginięcia (20.04) z Jeleniej Góry, skąd przesiadł się do Szklarskiej Poręby. Komunikacją pojechał z Wrocławia do Jeleniej Góry. Około 16:10 wsiadł do busa z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. Do Szklarskiej planowo bus miał przyjechać 17:07. Pojechał w góry, lubił chodzić po szlakach, a także poza szlakiem

Z informacji podanych "Radiu Eska" przez krewną wynika, że mężczyzna dotarł najprawdopodobniej do Szklarskiej Poręby, która jest bardzo popularnym punktem startowym dla turystów zmierzających na karkonoskie szlaki.

Rysopis zaginionego Jędrzeja: Czerwone buty i plecak z logo Nokii

Zaginiony to wysoki mężczyzna, który mierzy około 183 centymetrów wzrostu. Posiada niebieskie oczy, nosi charakterystyczne prostokątne okulary, a jego włosy są w odcieniu ciemnego blondu. Bliscy apelują o zwrócenie szczególnej uwagi na jego ubranie w dniu zniknięcia. Miał on wtedy na sobie:

Ciemnoszary plecak ze znakiem "Nokia".

Górskie buty w jaskrawym czerwonym kolorze.

Ciemnogranatową bluzę, która wykończona jest czarno-białymi lampasami.

Ciemnoszarą kurtkę.

- Raczej, tak, jak na zdjęciu chodzi w kapturze, ale może mieć szarą czapkę (cienką, z wełny). Jest wysoki, ma ok. 183 cm wzrostu, niebieskie oczy, nosi okulary z prostokątnymi oprawkami. Ma jasną karnację. Włosy ciemny blond, takie jak na zdjęciach

- poinformowała w sieci jego siostra, nieustannie prosząc o czujność wszystkich świadków, którzy mogli mijać go w górach.

Prośba do turystów. Bliscy Jędrzeja apelują o pomoc na karkonoskich szlakach

Najbliższa rodzina zaginionego wrocławianina wystosowała w mediach społecznościowych rozpaczliwy apel do wszystkich, którzy w minionych dniach odwiedzali rejon Szklarskiej Poręby i wędrowali po tamtejszych górskich ścieżkach.

- Jeśli widzieliście się ostatnio lub mijaliście w komunikacji, na chodniku, na szlaku, w schronisku - proszę dajcie znać. Jeśli mieliście okazję porozmawiać - również, a nawet tym bardziej: proszę, odezwijcie się. Jeśli wydaje Wam się, że idąc szlakiem mijacie go - podejdźcie, zapytajcie, bądź zróbcie zdjęcie. Wiem, że to może być niezręczne, by komuś robić zdjęcia, ale to bardzo ułatwia poszukiwania i weryfikację takiego zgłoszenia. Każda informacja ma znaczenie. Jeśli możecie - proszę, udostępnijcie. To pomoże dotrzeć do jak największej liczby osób. Za wszystko z góry dziękuję

Siostra zaginionego prosi o przekazywanie każdej najdrobniejszej wskazówki, dziękując z góry za udostępnienia.

Gdzie przekazywać informacje o zaginionym 28-latku z Wrocławia?

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek sprawdzone wiadomości na temat aktualnego miejsca pobytu Jędrzeja, proszone są o pilny kontakt z wrocławskimi służbami lub bezpośrednio z jego rodziną:

Zadzwoń na Komisariat Policji Wrocław Rakowiec: 47 871 43 44 lub 47 871 43 91.

Napisz wiadomość e-mail na adres: [email protected].

Skontaktuj się z siostrą poszukiwanego pod numerem telefonu: 662 582 002.