Do makabrycznego odkrycia doszło w niedzielny poranek, 26 kwietnia, około 9:00. Mundurowi otrzymali sygnał o zwłokach w mieszkaniu przy ul. Poleskiej.

"Miała liczne rany zadane najprawdopodobniej nożem"

- informuje „Gazeta Wyborcza”. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obrażenia ofiary sugerują, że sprawca najpewniej użył niebezpiecznego przedmiotu.

Śledztwo w sprawie zabójstwa 36-latki we Wrocławiu

Śledczy są całkowicie pewni, że incydent ma kryminalny charakter.

"Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Prowadzone jest śledztwo w sprawie zabójstwa"

- krótko poinformowała nas Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.

W mieszkaniu działania prowadzili kryminalni i prokurator, a kluczowe wnioski przyniesie sekcja zwłok. Przedstawiciel Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przyznał, że śledztwo trwa, lecz odmawia przekazywania kolejnych detali. Ekipy dochodzeniowe skrupulatnie badają zabezpieczone dowody.

W tle tego dramatu policjanci ujęli jednego człowieka. Jak ustalono, na poniedziałek zaplanowano czynności procesowe z udziałem zatrzymanego mężczyzny.

Obecnie służby nie zdradzają szczegółowego przebiegu tragedii ani nie wskazują bezpośredniego motywu sprawcy. Sytuacja jest bardzo rozwojowa.

Temat będziemy kontynuować, gdy tylko pojawią się kolejne informacje.

Kobieta straciła panowanie nad BMW. Auto z impetem wbiło się w pasaż handlowy