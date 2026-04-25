Zabójstwo 11-letniej Danusi. Rodzice znaleźli telefon córki w pobliżu miejsca zbrodni!

Zabójstwo 11-letniej Danusi. Rodzice znaleźli ważny dowód rzeczowy

Postępowanie dotyczące brutalnego mordu na 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry nabrało niespodziewanego tempa dzięki nowym faktom. Radio Wrocław przekazała, że rodzice niespodziewanie natrafili na jej zagubiony aparat komórkowy ukryty w mule. Zabezpieczony przedmiot leżał zaledwie kilkadziesiąt metrów od obszaru, w którym doszło do makabrycznej tragedii.

Przedstawiciele organów ścigania oficjalnie potwierdzili prawdziwość tych doniesień. Na obecnym etapie służby milczą w kwestii ewentualnej przydatności zabezpieczonego dowodu dla prowadzonego dochodzenia. Wciąż pozostaje tajemnicą, czy technikom kryminalistycznym uda się włączyć odzyskany telefon i skutecznie wydobyć z niego zapisane cyfrowo materiały.

Sprawa śmierci dziewczynki z Jeleniej Góry w sądzie. 12-latka nadal w ośrodku

W konsekwencji tragicznych wydarzeń w rękach służb znalazła się oskarżana o ten czyn 12-letnia podejrzana. Całą procedurę prawną prowadzi obecnie wydział spraw rodzinnych miejscowego sądu. Zastępczyni prezesa tej instytucji poinformowała jednoznacznie, że wobec zatrzymanej nastolatki wciąż utrzymywana jest decyzja o zastosowaniu specjalistycznego środka izolacyjnego.

Przypominamy, że zwłoki 11-letniej Danusi posiadające liczne rany zadane ostrym narzędziem odkryto 15 grudnia 2025 roku przy ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej numer 10. Do wspomnianej placówki oświatowej uczęszczała zarówno zmarła ofiara, jak i podejrzewana o dokonanie zbrodni 12-latka. Funkcjonariusze policji w bardzo krótkim czasie ujęli starszą uczennicę. Szybko ustalono również, że obie uczestniczki dramatu kojarzyły się ze szkolnych korytarzy, jednak w żadnym wypadku nie utrzymywały ze sobą bliskich relacji koleżeńskich.

