Ząbkowice Śląskie na sportowo i z ESKĄ! Za nami wyjątkowa edycja „10 Ząbkowicka”

Ząbkowice Śląskie stały się w sobotę miejscem sportowych zmagań, ale również dobrej zabawy i wakacyjnej atmosfery. Wszystko za sprawą XII edycji Biegu „10 Ząbkowicka”, w którym udział wzięli biegacze oraz miłośnicy nordic walking. W wydarzeniu pojawiła się również ekipa ESKA Summer City.
Eska Summer City w Ząbkowicach Śląskich
Uczestnicy wydarzenia mieli do wyboru kilka form rywalizacji. Na trasie można było zmierzyć się między innymi na dystansach 5 i 10 kilometrów, a swoją konkurencję mieli również miłośnicy nordic walking.
- Ponad pół tysiąca biegaczy ukończyło dziś bieg na 5 km, 10 km i nordic walking w Gmina Ząbkowice Śląskie. Sprawdźcie jak to wyglądało
- relacjonuje ekipa Eska Summer City i zachęca do obejrzenia zdjęć z minionej soboty.
Rywalizacja rozpoczęła się na Stadionie Miejskim. To właśnie tam znajdował się punkt startowy wszystkich przygotowanych konkurencji. Zawodnicy kierowali się następnie w stronę centrum miasta, gdzie zlokalizowano metę.
Meta w samym centrum miasta
Finał zmagań miał szczególną oprawę. Po pokonaniu wyznaczonych tras uczestnicy docierali na Rynek w Ząbkowicach Śląskich. Centralny punkt miasta ponownie stał się więc miejscem spotkania zawodników, kibiców i mieszkańców.
Sportowej części wydarzenia towarzyszyła atmosfera przygotowana przez ESKA Summer City. Nie zabrakło muzyki, zabaw oraz konkursów, dzięki którym również osoby niebiorące udziału w biegu mogły znaleźć coś dla siebie.
ESKA Summer City na Dolnym Śląsku
Wizyta w Ząbkowicach Śląskich była kolejnym przystankiem wakacyjnej trasy ESKA Summer City. Akcja od lat towarzyszy letnim wydarzeniom w różnych częściach kraju, łącząc muzykę, zabawę i spotkania ze słuchaczami Radia ESKA.
Pomarańczowe patrole pojawiają się w popularnych wakacyjnych lokalizacjach, gdzie przygotowują dla odwiedzających dodatkowe atrakcje. Na miejscu można liczyć między innymi na konkursy oraz gadżety, a przede wszystkim na muzykę i charakterystyczną atmosferę ESKA Summer City. To idealna okazja, by wziąć udział w konkursach, zgarnąć wyjątkowe gadżety od naszych hostess i po prostu cieszyć się wakacyjną atmosferą.
Fani akcji mogą na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące kolejnych przystanków trasy. Warto śledzić komunikaty dotyczące poszczególnych wydarzeń, ponieważ właśnie tam pojawiają się informacje o kolejnych lokalizacjach i przygotowanych atrakcjach. Szczegóły dotyczące tegorocznej trasy na Dolnym Śląsku oraz relacje z wydarzeń można znaleźć również w kanałach ESKA Wrocław News.