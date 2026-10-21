Gracz z Lubania (woj. dolnośląskie) wygrał 260 640 zł Eurojackpot.

Dokładnie taką samą kwotę zdobył drugi gracz, który zagrał przez internet; obu zwycięzcom zabrakło zaledwie jednej liczby do głównej wygranej.

Główna nagroda w tym losowaniu, wynosząca ponad 19 milionów euro, trafiła do gracza ze Szwecji.

Szczęśliwe losowanie Eurojackpot dla gracza z Dolnego Śląska

We wtorek, 20 października, odbyło się losowanie Eurojackpot, które na zawsze zapamięta mieszkaniec Lubania. Maszyna losująca wskazała następujące liczby: 5, 16, 32, 34, 38 oraz dodatkowe 8 i 9. To właśnie ta kombinacja dała wygraną IV stopnia dwóm graczom z Polski. Jeden z nich zakupił kupon w Lubaniu, natomiast drugi postanowił zaufać technologii i zagrał online za pośrednictwem oficjalnego serwisu lotto.pl.

Obaj szczęśliwcy wzbogacą się o identyczną kwotę – dokładnie 260 640 złotych. Choć nie jest to główna wygrana, taka suma z pewnością pozwoli na realizację wielu marzeń. Do rozbicia gigantycznej kumulacji zabrakło niewiele. Obaj polscy gracze prawidłowo wskazali większość liczb, jednak jedna błędna decyzja na kuponie dzieliła ich od zdobycia głównej nagrody.

Warto podkreślić, że we wtorkowym losowaniu padła również główna wygrana I stopnia. Szczęśliwy los należał do gracza ze Szwecji, który wzbogacił się o astronomiczne 19 286 658 euro. Ta niebywała kwota z pewnością odmieni jego dotychczasowe życie, pokazując jednocześnie, że w tej europejskiej grze liczbowej naprawdę można sięgnąć po niewyobrażalne bogactwo.

Zasady gry Eurojackpot. Jak grać, aby wygrać duże pieniądze?

Każdy uczestnik gry Eurojackpot musi wytypować 5 liczb z puli 50 oraz dodatkowo 2 liczby z puli 12. Można to zrobić samodzielnie, bądź zdać się na los i wybrać opcję „chybił trafił”, w której to system automatycznie generuje zestaw liczb. Ciekawą alternatywą, dostępną w stacjonarnych punktach LOTTO, jest metoda mieszana o nazwie Mix.

Koszt pojedynczego zakładu wynosi 12,50 zł, co przy potencjalnych wygranych wydaje się niewielką inwestycją. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu. Fani tej loterii mogą śledzić wyniki we wtorki (w godzinach 20:15–21:00) oraz w piątki (w godzinach 20:00–21:00).

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