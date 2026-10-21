Chińskie i rosyjskie auta nie wjadą na parking przy cmentarzu. Wojsko wydało zakaz

Nowe reguły na parkingu przy Cmentarzu Osobowickim

Osoby odwiedzające groby na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim tradycyjnie będą mogły korzystać z miejsc postojowych udostępnianych przez wojsko. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia przekazało, że w dniach 31 października oraz 1 listopada parking Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych będzie otwarty. Pojawią się jednak zupełnie nowe reguły wjazdu.

Z oficjalnego komunikatu wynika, że Sztab Generalny Wojska Polskiego wprowadza ograniczenia dla konkretnych marek samochodów wjeżdżających na tereny wojskowe w dniu Wszystkich Świętych.

Te nieoczekiwane decyzje mają ścisły związek z kwestiami bezpieczeństwa.

Sprawdź, czy twoje auto wjedzie na parking

Prawdziwym zaskoczeniem dla kierowców jest zakaz wjazdu dla samochodów wyprodukowanych w wybranych państwach. Jak zaznacza Urząd Miejski, na teren jednostki nie wjadą auta pochodzące z Chin, Rosji (w tym byłego ZSRR), Białorusi oraz Korei Północnej.

Na cenzurowanym znalazła się bardzo długa lista marek. Zakaz dotyczy pojazdów: AION, AIQAR, ARCFOX, AVATR, BEIJING (BAIC), BESTUNE, BYD, CHANGAN, CHERY, CHERY FULWIN, CHERY NEW ENERGY, CHIREY, COSTIN, COWIN, DEEPAL, DENZA, DFSK, DONGFENG, DR, EXEED, EXLANTIX, FANGCHENGBAO, FARIZON, FAW, FORTHING, FOTON, FREELANDER, GAC, GEELY, GEELY GALAXY, GWM, HONGQI, HUAWEI, ICAUR, JAC, JETOUR, KING LONG, LEAPMOTOR, LEPAS, LEVC, LINGHUI, LUXEED, LYNK&CO, MAXUS, MG, NIO, OMODA/JAECOO, POLESTAR, QROS AUTO, RADAR, RELY, RIICH, SERES, SKYWELL, SOUEAST, SWM, VOLVO (wyprodukowane od 2010 r.), VOYAH, XPENG, YANGWANG, YUTONG i ZEEK.

Co więcej, restrykcje obejmują również samochody, których numer VIN zaczyna się od konkretnych znaków WMI identyfikujących kraj pochodzenia:

Y3-Y5 wskazujące na Białoruś

L oznaczające Chiny

X3-X0 zarezerwowane dla Rosji

XS-XW przypisane do Rosji i byłego ZSRR

Kierowcy muszą zasłonić kamery samochodowe

Podobnie jak przed rokiem, wojsko narzuca kierowcom dodatkowe obowiązki. Każde urządzenie mogące rejestrować obraz lub dźwięk musi zostać wyłączone i zdemontowane na czas parkowania na terenie jednostki wojskowej.

Magistrat informuje, że konieczne będzie zasłonięcie lub całkowity demontaż wszelkich rejestratorów obrazu. Dotyczy to również kamer cofania i czujników parkowania, które potrafią nagrywać wideo i dźwięk. Dodatkowo żołnierze będą notować numery rejestracyjne każdego samochodu przekraczającego bramę jednostki.

Wojsko tłumaczy rygorystyczne zasady bezpieczeństwa

Biuro Prasowe UM Wrocławia zapewnia, że za tak surowymi przepisami stoją konkretne regulacje prawne oraz skomplikowana sytuacja międzynarodowa.

- Obostrzenia te są związane m.in. z Ustawą o obronie Ojczyzny w zakresie zakazu fotografowania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 27 marca 2025 w sprawie trybu oraz terminów wydawania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów, osób lub ruchomości. Właśnie ze względu na trudną sytuację geopolityczną obiekty strategiczne, obiekty wojskowe są chronione

- przekazuje w swoim komunikacie wrocławski urząd.

Zdziwienie internautów. Pytają o chińskie telefony

Wprowadzone obostrzenia natychmiast wywołały dyskusję w internecie. Użytkownicy sieci nie ukrywają zdziwienia i zadają sporo pytań o sens nowych reguł.

Jeden z internautów zastanawia się głośno: „A z chińskim telefonem można wejść mimo wyjeżdżania powiedzmy amerykańskim samochodem?”.

Kolejny komentujący kwestionuje logikę wojskowych wytycznych: „Co za bzdury xD Przecież ros. i chińskie satelity dawno mają porobione zdjęcia tych obiektów”.

Pojawiły się także wątpliwości dotyczące popularnych marek z Europy montowanych w Azji: „A co z autami np niemieckimi produkowanymi w Chinach?”.

Wszystko wskazuje jednak na to, że kluczowym kryterium przy wjeździe będzie opublikowana lista marek oraz analiza numerów VIN.