Nowy showroom Paszkiewicz we Wrocławiu już działa. Co warto wiedzieć przed wyborem okien?

Na pierwszy rzut oka wybór okien może wydawać się prosty. Kolor, wielkość, sposób otwierania i gotowe. W praktyce lista pytań szybko robi się znacznie dłuższa: jak dużo światła chcemy wpuścić do wnętrza? Czy dom znajduje się przy ruchliwej ulicy? Jak ważna jest dla nas cisza? Czy planujemy duże przeszklenia? Jak zadbać o bezpieczeństwo i komfort termiczny?

Właśnie o takich kwestiach rozmawiano podczas otwarcia nowego showroomu firmy Paszkiewicz.

Okna najlepiej zobaczyć na żywo

16 września w nowej lokalizacji firmy spotkali się przedstawiciele branży, partnerzy i współpracownicy Paszkiewicz oraz osoby zainteresowane stolarką okienną. Goście mogli swobodnie obejrzeć nową przestrzeń, przyjrzeć się rozwiązaniom OKNOPLAST i porozmawiać z ekspertami.

I właśnie możliwość zobaczenia produktów na żywo jest ważna szczególnie wtedy, gdy dopiero zaczynamy planować inwestycję. Zdjęcie w katalogu nie zawsze pozwala ocenić, jak wygląda konkretny profil, jego wykończenie czy proporcje przeszklenia.

W salonie można natomiast sprawdzić m.in. sposób otwierania, wygląd profili i detale wykończenia, a także porównać różne rozwiązania. To może ułatwić podjęcie decyzji, zwłaszcza gdy mamy już w głowie konkretną wizję domu lub mieszkania.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Budujesz dom? O oknach warto pomyśleć wcześniej

Okna często pojawiają się w rozmowach dopiero wtedy, gdy projekt domu jest już gotowy. Tymczasem ich wielkość i rozmieszczenie warto uwzględnić już na etapie projektu.

Duże przeszklenia mogą być efektownym elementem domu, ale ich wielkość i rozmieszczenie powinny być odpowiednio zaplanowane. Wymagają dopasowania do budynku i przemyślenia tego, jak będą funkcjonować na co dzień.

Przy wyborze stolarki warto zwrócić uwagę m.in. na izolacyjność cieplną i akustyczną, bezpieczeństwo oraz sposób użytkowania. Innych rozwiązań może potrzebować dom położony w spokojnej okolicy, a innych mieszkanie, do którego przez cały dzień dociera hałas z ruchliwej ulicy.

Liczy się więc nie tylko wygląd okien, ale także ich funkcjonalność i parametry. Dlatego przed zamówieniem stolarki dobrze jest skonsultować projekt z doradcą i sprawdzić, jakie możliwości daje konkretna inwestycja.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Wymiana okien? Najpierw odpowiedz sobie na kilka pytań

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy nie budujemy od zera, ale wymieniamy stare okna.

W takim przypadku warto zacząć od określenia powodu wymiany. Problemem może być nieszczelność, hałas dobiegający z zewnątrz, słaba izolacja, trudności z obsługą albo po prostu wygląd starej stolarki.

Dopiero później dobrze zastanowić się, czego oczekujemy od nowych okien. Czy wystarczy wymiana obecnych? A może remont jest dobrym momentem, żeby zmienić wielkość przeszklenia, sposób otwierania drzwi tarasowych albo inaczej zaplanować dostęp światła?

Przy porównywaniu ofert warto patrzeć szerzej niż tylko na cenę. Parametry, wyposażenie, zakres prac i montaż również wpływają na końcowy koszt oraz późniejszy komfort użytkowania.

Podczas wrześniowego spotkania osoby planujące inwestycje mogły właśnie o takich rozwiązaniach porozmawiać z ekspertem OKNOPLAST, konsultując własne pomysły i plany dotyczące budowy lub remontu.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Nie musisz znać technicznych nazw

Dla osoby, która pierwszy raz wybiera okna, katalogi pełne parametrów i technicznych oznaczeń mogą być przytłaczające. I właściwie nie ma potrzeby, żeby przed wizytą w salonie znać wszystkie nazwy systemów czy rozwiązania konstrukcyjne.

Dobra rozmowa powinna zacząć się od potrzeb, a nie od technicznego słownika.

Chcesz mieć w domu jak najwięcej naturalnego światła? Zależy ci na ciszy? Marzą ci się duże przeszklenia? Potrzebujesz łatwej obsługi, większego bezpieczeństwa albo konkretnego wyglądu?

To właśnie od takich pytań można rozpocząć rozmowę. Zadaniem doradcy jest następnie przełożenie oczekiwań klienta i założeń projektu na konkretne rozwiązania.

Okno jako element codziennego komfortu

Podczas otwarcia showroomu nie zabrakło również tematu Wellness Design, czyli świadomego projektowania przestrzeni z myślą o codziennym komforcie.

W specjalnej strefie Wellness Design można było porozmawiać m.in. o roli światła, dużych przeszkleń, kontakcie z otoczeniem oraz komforcie termicznym. Goście mogli również zapoznać się z raportami i materiałami poświęconymi Wellness Design x OKNOPLAST.

To podejście pokazuje, że okno może być czymś więcej niż elementem elewacji. Wpływa przecież na ilość naturalnego światła w pomieszczeniu, kontakt z otoczeniem, akustykę czy temperaturę we wnętrzu. Warto więc spojrzeć na wybór stolarki również z perspektywy tego, jak będziemy korzystać z domu przez kolejne lata.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Prawie 30 lat doświadczenia i kolejne pokolenie firmy

Za nowym showroomem stoi firma Paszkiewicz, która działa na rynku od niemal 30 lat - to prawie tak długo, jak obecny na rynku OKNOPLAST.

Firma ma dwie lokalizacje salonów i stawia na profesjonalne doradztwo oraz pomoc w dopasowaniu rozwiązań do konkretnych potrzeb klientów. Co ważne, działalność rozwija już kolejne pokolenie, łącząc wieloletnie doświadczenie z dalszym rozwojem firmy i nowoczesnym spojrzeniem na stolarkę okienną.

Nowy showroom jest kolejnym etapem tego rozwoju. To przestrzeń, w której można nie tylko obejrzeć konkretne rozwiązania, ale przede wszystkim spokojnie porozmawiać o tym, czego potrzebujemy w swojej inwestycji.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Nie musisz mieć jeszcze gotowej decyzji

Otwarcie showroomu 16 września było okazją do spotkania osób związanych z branżą, partnerów, współpracowników i klientów, ale sama przestrzeń jest pomyślana również dla tych, którzy dopiero zaczynają zastanawiać się nad inwestycją.

Nie trzeba przychodzić z gotowym zamówieniem. Można mieć projekt, konkretne pytanie albo po prostu pomysł na budowę czy remont.

Wybór okien warto bowiem zacząć nie od pytania „ile kosztują?”, ale od tego, czego właściwie potrzebujemy i jak chcemy korzystać z przestrzeni, w której będą zamontowane.

Nowy showroom Paszkiewicz we Wrocławiu zaprasza. Można tu przyjść z projektem, konkretnym pytaniem albo dopiero z pomysłem na zmianę. Resztą zajmą się doradcy.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany