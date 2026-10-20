Wrocław: 250-kilogramowa bomba wywieziona do utylizacji. Ewakuowano tysiące osób

Wielka ewakuacja we Wrocławiu. Saperzy usunęli 250-kilogramową bombę lotniczą

We wtorek, 20 października, zakończono ewakuację około trzech tysięcy osób mieszkających w pobliżu placu budowy przy ul. Kolejowej we Wrocławiu. Przyczyną całego zamieszania była ważąca około 250 kilogramów bomba lotnicza z czasów II wojny światowej, odkryta w poprzednim tygodniu. Mieszkańcy byli zobowiązani do opuszczenia swoich mieszkań do godziny 9:30, aby saperzy mogli bezpiecznie wydobyć i wywieźć niebezpieczny niewybuch.

Akcja doprowadziła do poważnych utrudnień komunikacyjnych w centrum Wrocławia. Ruch samochodowy w okolicy prowadzonych działań został całkowicie wstrzymany, m.in. na ulicach Piłsudskiego i Grabiszyńskiej. Ze względów bezpieczeństwa zawieszono także kursowanie pociągów na Wrocławskim Węźle Kolejowym. PKP Intercity oraz Koleje Dolnośląskie zostały zmuszone do wprowadzenia istotnych zmian w rozkładach jazdy.

Saperzy podjęli i wywieźli niemiecką bombę lotniczą SC 250 o masie około 250 kilogramów. Niebezpieczny ładunek odkryto na placu budowy przy ul. Kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych oraz estakady grabiszyńskiej. Po zakończeniu działań bomba została przewieziona na poligon w Świętoszowie, gdzie zostanie zutylizowana.

Kolejny niewybuch na ulicy Słubickiej. Uczniowie ewakuowani we Wrocławiu

To jednak nie był jedyny niewybuch odnaleziony we Wrocławiu! We wtorek, 20 października, kolejne niebezpieczne znalezisko odkryto w sąsiedztwie szkoły i przedszkola przy ul. Słubickiej. Jak przekazał Urząd Miejski we Wrocławiu, był to pocisk moździerzowy mierzący około 30 centymetrów długości. W związku z zagrożeniem zarządzono ewakuację ponad 500 osób. Uczniowie opuścili budynek szkoły i zostali skierowani do domów. Na miejsce niezwłocznie przybyli policjanci oraz pozostałe służby odpowiedzialne za zabezpieczenie niewybuchu. Przedstawiciele miasta apelowali do mieszkańców i kierowców o szczególną ostrożność, unikanie okolicy prowadzonych działań oraz przestrzeganie poleceń funkcjonariuszy.

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