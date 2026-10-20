Wrocław: 250-kilogramowa bomba wywieziona do utylizacji. Ewakuowano tysiące osób

D.P
2026-10-20 17:03

250-kilogramowa bomba lotnicza z okresu II wojny światowej została wydobyta przez saperów z placu budowy przy ul. Kolejowej we Wrocławiu. Niebezpieczne znalezisko przetransportowano na poligon w Świętoszowie, gdzie zostanie poddane utylizacji. Cała operacja sparaliżowała sporą część centrum miasta. Niezbędna była ewakuacja około trzech tysięcy mieszkańców, zamknięcie głównych ulic oraz zawieszenie ruchu kolejowego. Szczegóły poniżej.

Wielka ewakuacja we Wrocławiu. Saperzy usunęli 250-kilogramową bombę lotniczą

We wtorek, 20 października, zakończono ewakuację około trzech tysięcy osób mieszkających w pobliżu placu budowy przy ul. Kolejowej we Wrocławiu. Przyczyną całego zamieszania była ważąca około 250 kilogramów bomba lotnicza z czasów II wojny światowej, odkryta w poprzednim tygodniu. Mieszkańcy byli zobowiązani do opuszczenia swoich mieszkań do godziny 9:30, aby saperzy mogli bezpiecznie wydobyć i wywieźć niebezpieczny niewybuch.

Akcja doprowadziła do poważnych utrudnień komunikacyjnych w centrum Wrocławia. Ruch samochodowy w okolicy prowadzonych działań został całkowicie wstrzymany, m.in. na ulicach Piłsudskiego i Grabiszyńskiej. Ze względów bezpieczeństwa zawieszono także kursowanie pociągów na Wrocławskim Węźle Kolejowym. PKP Intercity oraz Koleje Dolnośląskie zostały zmuszone do wprowadzenia istotnych zmian w rozkładach jazdy.

Saperzy podjęli i wywieźli niemiecką bombę lotniczą SC 250 o masie około 250 kilogramów. Niebezpieczny ładunek odkryto na placu budowy przy ul. Kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych oraz estakady grabiszyńskiej. Po zakończeniu działań bomba została przewieziona na poligon w Świętoszowie, gdzie zostanie zutylizowana.

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Kolejny niewybuch na ulicy Słubickiej. Uczniowie ewakuowani we Wrocławiu

To jednak nie był jedyny niewybuch odnaleziony we Wrocławiu! We wtorek, 20 października, kolejne niebezpieczne znalezisko odkryto w sąsiedztwie szkoły i przedszkola przy ul. Słubickiej. Jak przekazał Urząd Miejski we Wrocławiu, był to pocisk moździerzowy mierzący około 30 centymetrów długości. W związku z zagrożeniem zarządzono ewakuację ponad 500 osób. Uczniowie opuścili budynek szkoły i zostali skierowani do domów. Na miejsce niezwłocznie przybyli policjanci oraz pozostałe służby odpowiedzialne za zabezpieczenie niewybuchu. Przedstawiciele miasta apelowali do mieszkańców i kierowców o szczególną ostrożność, unikanie okolicy prowadzonych działań oraz przestrzeganie poleceń funkcjonariuszy.

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Pióro czy piuro?
Zardzewiała bomba lotnicza leży w ziemi na placu budowy. Obok drugie ujęcie pocisku. O akcji saperów czytaj na Eska Wrocław.
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