Poważne utrudnienia na kolei na Dolnym Śląsku. Uszkodzona sieć trakcyjna i autobusy zastępcze

Uszkodzona sieć trakcyjna na Dolnym Śląsku wstrzymała ruch pociągów

Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych przekazali informacje o całkowitym zablokowaniu przejazdu między Brzegiem Dolnym a Księginicami w sobotni poranek. Powodem tych poważnych utrudnień jest uszkodzenie infrastruktury zasilającej, dlatego na miejscu intensywnie działają ekipy techniczne oraz specjaliści od energetyki. Naprawa potrwa bliżej nieokreślony czas, ponieważ służby nie podały jeszcze dokładnego terminu przywrócenia normalnego kursowania składów pasażerskich na tym odcinku.

Pociągi dalekobieżne na Dolnym Śląsku kursują przez Lubin

Pasażerowie podróżujący na dłuższych dystansach muszą liczyć się ze sporymi komplikacjami i nagłą zmianą pierwotnej trasy przejazdu. Zmiany obejmują wszystkie maszyny omijające uszkodzony odcinek, a ruch kierowany jest obecnie drogą alternatywną przebiegającą przez Lubin. Taka sytuacja bezpośrednio wpływa na wydłużony czas podróży składów zmierzających do stolicy Dolnego Śląska oraz tych kontynuujących jazdę w północne rejony naszego kraju.

Zastępcza komunikacja autobusowa dla podróżnych regionalnych

Skutki awarii najbardziej uderzają w osoby przemieszczające się na krótszych i wyłącznie lokalnych dystansach. Władze kolei podjęły błyskawiczną decyzję i dla zablokowanej linii numer 273 uruchomiono specjalne kursy autobusowe. Nowe rozwiązanie logistyczne pozwala podróżnym dotrzeć do okolicznych, w pełni sprawnych przystanków kolejowych i tam swobodnie wsiąść do innych funkcjonujących pociągów.

Gdzie podróżni mogą znaleźć informacje o opóźnieniach PKP

Przedstawiciele państwowej spółki zarządzającej infrastrukturą proszą wszystkich klientów o regularne weryfikowanie pojawiających się ogłoszeń przewoźników. Najświeższe dane dotyczące ewentualnych poślizgów czasowych, zmienionych tras i funkcjonowania pojazdów kołowych można z łatwością znaleźć na specjalnym Portalu Pasażera oraz na oficjalnych profilach społecznościowych kolei.

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