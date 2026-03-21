W czwartek (5 marca) 55-letni Andrzej Jankowski przyleciał z Wielkiej Brytanii do Polski. W ylądował w Porcie Lotniczym Wrocław. Wstępny plan zakładał, że mężczyzna spędzi w stolicy województwa dolnośląskiego maksymalnie dwa dni, po czym wyruszy w dalszą drogę do miejscowości Ruszów, zlokalizowanej w powiecie zgorzeleckim. 55-latek nie pojawił się jednak w wyznaczonym miejscu, a rodzina straciła z nim jakikolwiek kontakt. Sytuacja zaniepokoiła bliskich na tyle, że zgłosili sprawę policji, która wydała oficjalny komunikat o poszukiwaniach.

Policja ze Zgorzelca szuka Andrzeja Jankowskiego

Funkcjonariusze ze zgorzeleckiej komendy rozpoczęli szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. Mundurowi proszą społeczeństwo o wsparcie i przekazywanie wszelkich detali, które mogłyby naprowadzić śledczych na trop zaginionego 55-latka.

"Z posiadanych informacji wynika, że mężczyzna miał spędzić we Wrocławiu 1-2 dni i udać się do miejscowości Ruszów w powiecie zgorzeleckim, jednak nie dotarł do miejsca docelowego, a jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane"

Taką informację przekazała nadkomisarz Agnieszka Goguł, pełniąca funkcję oficera prasowego zgorzeleckiej policji. Telefon poszukiwanego pozostaje nieaktywny. Prowadzący sprawę policjanci biorą pod uwagę absolutnie wszystkie możliwe wersje wydarzeń i zachęcają do współpracy osoby, które mogły natknąć się na podróżnego.

Rysopis zaginionego we Wrocławiu. Służby podają szczegóły

Rodzina oraz organy ścigania proszą mieszkańców, aby zwracali szczególną uwagę na ludzi odpowiadających rysopisowi. Zaginiony to stosunkowo szczupły mężczyzna o szatynowych włosach i jasnej barwie oczu. Wiadomo również, że w momencie opuszczenia portu lotniczego podróżował ze swoim bagażem.

Jak wyglądają dokładne cechy charakterystyczne zaginionego:

Mierzy od 176 do 180 centymetrów wzrostu

Cechuje go szczupła budowa ciała

oczy jasne

krótkie i proste włosy, szatyn

Rozpoznanie ułatwi walizka, którą miał ze sobą

Mundurowi liczą na odzew ze strony pasażerów lotniska, użytkowników wrocławskiej komunikacji miejskiej oraz spacerowiczów.

"Wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu pod numerem tel. 47 87 322 00 lub pod numerem alarmowym 112"

- czytamy w oficjalnym apelu zgorzeleckiej policji. Śledczy mocno podkreślają, że w przypadku poszukiwań gigantyczne znaczenie ma dosłownie każdy, nawet najmniejszy ślad. Z pozoru całkowicie nieistotny detal może okazać się przełomem i bezpośrednio przyczynić się do bezpiecznego odnalezienia zaginionego 55-latka.