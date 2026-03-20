Dramat na budowie wrocławskiego lotniska. Ciężarówka zabiła 27-letniego pracownika

Tragedia podczas rozbudowy lotniska we Wrocławiu. Zginął 27-latek

Do tego niezwykle dramatycznego zdarzenia doszło w piątek 20 marca na terenie inwestycji związanej z powiększaniem wrocławskiego portu. Według wstępnych raportów służb pojazd ciężarowy potrącił poruszającego się pieszo mężczyznę. Na plac budowy błyskawicznie wezwano ratowników medycznych, jednak podjęte próby przywrócenia czynności życiowych zakończyły się niepowodzeniem. Za kierownicą masywnego auta siedział kolega z tej firmy, który najpewniej nie dostrzegł przechodzącego obok współpracownika.

Wrocławscy śledczy natychmiast uruchomili procedury mające na celu dokładne zbadanie wszystkich detali tego tragicznego poranka. Prowadzone postępowanie ma dać odpowiedź na pytania dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy, a także zweryfikować stan techniczny ciężarówki oraz uprawnienia mężczyzny siedzącego za jej kierownicą.

Zarząd Portu Lotniczego Wrocław reaguje na śmierć pana Dawida

Władze wrocławskiego lotniska w komunikacie opublikowanym w internecie poinformowały, że życie stracił pan Dawid zatrudniony przez przedsiębiorstwo Strabag. Przedstawiciele lotniska przekazali najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego oraz jego przyjaciół.

„Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku, w którym zginął jeden z pracowników firmy Strabag, pracujący przy rozbudowie naszego lotniska. W imieniu zarządu Portu Lotniczego Wrocław i wszystkich pracowników spółki, składamy najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim Pana Dawida”

