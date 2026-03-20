Śmierć na budowie obok lotniska we Wrocławiu. Ciężarówka potrąciła 27-letniego pracownika

Wojciech Kulig
2026-03-20 11:26

W piątek 20 marca doszło do śmiertelnego incydentu podczas prac budowlanych na terenie przy porcie lotniczym we Wrocławiu. Pod kołami samochodu ciężarowego zginął 27-letni robotnik. Obecnie na miejscu zdarzenia trwają intensywne czynności śledcze prowadzone przez prokuraturę.

Prace drogowe

Do tragicznych wydarzeń doszło w godzinach przedpołudniowych w miniony piątek. W miejscu prowadzonych prac przy modernizacji wrocławskiego lotniska rozegrał się dramat. Wstępne informacje wskazują na to, że kierowca samochodu ciężarowego potrącił swojego kolegę z pracy. Obrażenia robotnika okazały się na tyle poważne, że nie udało się uratować jego życia.

Funkcjonariusze potwierdzili wystąpienie tego tragicznego incydentu. Informacje przekazała nam Anna Nicer z wrocławskiej policji.

„Na terenie budowy tuż przy lotnisku doszło do nieszczęśliwego wypadku, gdzie kierujący zestawem pojazdów najechał na pieszego, również pracownika budowy. Pomimo podjętej reanimacji 27-letni mężczyzna zmarł”

Policyjne badanie jednoznacznie wykazało, że kierujący pojazdem ciężarowym był w chwili zdarzenia całkowicie trzeźwy. Śledczy pod nadzorem prokuratora kontynuują szczegółowe badanie dokładnych okoliczności tej tragedii na terenie budowy.

