Pasażerowie pociągów wyruszający w piątek z Wrocławia zmagają się z dużym paraliżem komunikacyjnym. Dramatyczny wypadek miał miejsce na szlaku łączącym przystanki Wrocław Grabiszyn i Wrocław Popowice, co przełożyło się na ogromne problemy w kursowaniu pociągów pasażerskich na tym odcinku. Podróżni muszą przygotować się na długie oczekiwanie oraz niespodziewane korekty tras.

Śmiertelne potrącenie między stacjami Wrocław Grabiszyn a Wrocław Popowice

Wypadek miał miejsce w rejonie, gdzie bezwzględnie nie powinni znajdować się piesi. Z uwagi na charakter wypadku w miejscu niedozwolonym służby odpowiedzialne za kolej musiały pilnie przeorganizować ruch pociągów, aby umożliwić działania dochodzeniowe.

- Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie planów swoich podróży i na stronie portalu pasażera i na stronach przewoźników

- przekazała w rozmowie z Radiem Eska Marta Pabiańska, reprezentująca biuro prasowe spółki PKP PLK. Teren zdarzenia wciąż zabezpieczają odpowiednie formacje ratunkowe i śledcze, a specjalna komisja bada przyczyny oraz dokładny przebieg wypadku na wrocławskim torowisku.

Opóźnienia pociągów we Wrocławiu sięgają ponad półtorej godziny

Analiza aktualnych danych z dworcowych systemów informacyjnych pokazuje, że skutki zdarzenia najmocniej uderzyły w pasażerów pociągów dalekobieżnych, ale dotkliwe zatory odnotowuje także ruch regionalny.

Komunikat PKP po tragedii na torach. Te składy notują największe spóźnienia

Przedstawiciele kolei proszą wszystkich ruszających w trasę o nieustanne monitorowanie tablic informacyjnych i komunikatów w internecie, ponieważ chaos potrwa co najmniej kilka najbliższych godzin. Część połączeń może pojechać zmienionymi szlakami, a niektóre pociągi już teraz mają ogromne opóźnienia. Na stronie portalpasazera.pl poinformowano, że IC HALNY relacji Poznań Główny - Zakopane ma aż 100 minut opóźnienia, natomiast na KD SZCZUPAK z Milicza do Jelcza-Laskowic trzeba czekać 85 minut. Opóźnienie PR 67523 relacji Wrocław Główny - Ostrów Wielkopolski wynosi 77 minut, z kolei pociąg KD 60639 jadący z Międzylesia do Rawicza jest spóźniony o 56 minut. Problemy nie ominęły również składu IC GWAREK z Krakowa Głównego do Ustki, który notuje 49 minut opóźnienia.