Wataha wilków pod Wrocławiem. Gmina wydała pilne ostrzeżenie

Władze gminy Siechnice potwierdziły doniesienia o pojawieniu się watahy wilków w rejonie Żernik Wrocławskich. W odpowiedzi na te zdarzenia magistrat opublikował specjalny komunikat ostrzegawczy dla lokalnej społeczności, wzywając do zachowania czujności.

- Urząd Miejski w Siechnicach informuje, iż w ostatnich dniach w okolicach Żernik Wrocławskich (gmina Siechnice, woj. Dolnośląskie) zaobserwowano watahę wilków. Wilk (Canis lupus) jest gatunkiem objętym w Polsce ścisłą ochroną. Jego obecność może wynikać m.in. z naturalnych wędrówek zwierząt oraz rozszerzania areału występowania

Czytamy w oficjalnym piśmie urzędników. Podkreślają oni, że choć widok wilków na terenie Dolnego Śląska przestaje być rzadkością, każda taka informacja jest kluczowa. Pozwala ona na bieżące monitorowanie sytuacji i podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Dlaczego wilki pojawiły się pod Żernikami?

Pojawienie się drapieżników tak blisko ludzkich siedzib może wywoływać lęk, ale leśnicy uspokajają - to zjawisko całkowicie naturalne. Wilki, które przez lata były gatunkiem zagrożonym wyginięciem, obecnie sukcesywnie odzyskują swoje dawne terytoria.

- Wilki, na które przez dziesiątki lata polowano, niemal zupełnie zniknęły z terenów Polski. Na szczęście, w 1998 r. drapieżniki te objęto ochroną gatunkową. Od tego czasu systematycznie ich liczba wzrasta, a spotkania z tymi pięknymi, dzikimi zwierzętami mogą przytrafiać się częściej

Taką informację możemy znaleźć na stronie Lasów Państwowych. Z natury zwierzęta te są bardzo ostrożne i starają się unikać ludzi. Jeśli zbliżają się do zabudowań, zazwyczaj zmusza je do tego poszukiwanie pożywienia.

Spotkanie z wilkiem - jak reagować? Rady ekspertów

Jak należy się zachować, gdy podczas spaceru staniemy oko w oko z wilkiem? Zarówno gmina Siechnice, jak i specjaliści z Polskiej Akademii Nauk oraz Lasów Państwowych są w tej kwestii jednomyślni. Najważniejsze to nie wpadać w panikę i znać zasady.

- Przebywając na terenie zamieszkanym przez wilki (podobnie jak na terenach miejskich o intensywnym ruchu samochodowym) należy zachować ostrożność. W sytuacji napotkania tych drapieżników należy przede wszystkim zachowywać się spokojnie i nie zbliżać się do zwierząt

Przypomina Instytut Biologii Ssaków PAN. Siechnicki magistrat apeluje również, by przebywając na polach i w lasach „ograniczyć spacery po zmroku (wilki są najbardziej aktywne wieczorem, w nocy i nad ranem)”. W razie bezpośredniego spotkania należy zachować spokój i powoli wycofać się tyłem, unikając gwałtownych ruchów.

Zasady bezpieczeństwa. Tego absolutnie nie rób!

Aby zminimalizować ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, trzeba przestrzegać kilku żelaznych reguł. Najistotniejsza z nich dotyczy jedzenia.

"Nigdy nie dokarmiaj wilków, nawet jeśli zwierzęta wyglądają na wychudzone i wymagające pomocy"

Ostrzegają leśnicy. W podobnym tonie wypowiada się Instytut Biologii Ssaków PAN:

"Należy również zadbać o niepozostawianie odpadków spożywczych, które mogą stanowić element zachęcający do poszukiwania pokarmu w obrębie siedzib ludzkich."

Mieszkańcy terenów przyledśnych powinni zadbać o szczelność pojemników na śmieci i nie wyrzucać resztek jedzenia na kompostowniki. Dotyczy to również turystów – pozostawianie żywności w leśnych koszach jest zabronione.

Szczególną uwagę muszą zachować właściciele zwierząt domowych. Urząd w Siechnicach prosi o „zamykanie psy w kojcach lub pomieszczeniach, zwłaszcza od zmierzchu do świtu” oraz o bezwzględne „prowadzenie psów na smyczy podczas spacerów”. Eksperci dodają, by nie zostawiać misek z karmą na zewnątrz, gdyż może to przyciągnąć drapieżniki pod sam dom.

Każdą obserwację wilków należy zgłaszać odpowiednim służbom lub do Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Warto pamiętać, że wilk jest gatunkiem chronionym, a za jego zabicie grozi surowa kara - nawet do 5 lat więzienia.