Najtrudniejsze miasta do życia w Polsce. Ranking AI zaskakuje

To nie jest ranking „najgorszych” w sensie jednoznacznej oceny. Zestawienie powstało w oparciu o twarde dane statystyczne i trendy demograficzne. W wielu przypadkach miasta z listy mają swoje atuty, jednak analiza wskaźników pokazuje, że mieszkańcy mierzą się tam z istotnymi problemami.

Dlaczego te miasta znalazły się w zestawieniu?

AI brała pod uwagę m.in.:

poziom bezrobocia

średnie wynagrodzenia

tempo wyludniania

jakość powietrza

dostęp do opieki zdrowotnej

ceny mieszkań względem zarobków

Miasta, które znalazły się w rankingu, nie wypadały najgorzej w każdej kategorii, jednak łączny wynik kilku wskaźników sprawił, że ich ocena była niższa niż w przypadku innych ośrodków.

Sytuacja społeczno-gospodarcza zmienia się dynamicznie. Wiele z wymienionych miast realizuje programy rewitalizacyjne, przyciąga inwestorów i poprawia infrastrukturę. Ranking pokazuje stan oparty na aktualnych trendach, a nie wyrok na przyszłość.

