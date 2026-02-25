Najtrudniejsze miasta do życia w Polsce. Ranking AI zaskakuje

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-02-25 11:15

Gdzie w Polsce żyje się najtrudniej? Przeanalizowaliśmy dane dotyczące jakości powietrza, bezrobocia, wynagrodzeń, dostępu do usług publicznych, wyludniania oraz kosztów życia. Na tej podstawie sztuczna inteligencja przygotowała zestawienie miast, w których – według dostępnych wskaźników – warunki codziennego funkcjonowania należą do najbardziej wymagających.

To nie jest ranking „najgorszych” w sensie jednoznacznej oceny. Zestawienie powstało w oparciu o twarde dane statystyczne i trendy demograficzne. W wielu przypadkach miasta z listy mają swoje atuty, jednak analiza wskaźników pokazuje, że mieszkańcy mierzą się tam z istotnymi problemami.

Dlaczego te miasta znalazły się w zestawieniu?

AI brała pod uwagę m.in.:

  • poziom bezrobocia
  • średnie wynagrodzenia
  • tempo wyludniania
  • jakość powietrza
  • dostęp do opieki zdrowotnej
  • ceny mieszkań względem zarobków

Miasta, które znalazły się w rankingu, nie wypadały najgorzej w każdej kategorii, jednak łączny wynik kilku wskaźników sprawił, że ich ocena była niższa niż w przypadku innych ośrodków.

Sytuacja społeczno-gospodarcza zmienia się dynamicznie. Wiele z wymienionych miast realizuje programy rewitalizacyjne, przyciąga inwestorów i poprawia infrastrukturę. Ranking pokazuje stan oparty na aktualnych trendach, a nie wyrok na przyszłość.

Top 10 najgorsze miasta do życia w Polsce według AI
