Niedzielny poranek, 28 czerwca, rozpoczął się od zapowiedzi niezwykle wysokich temperatur, co znalazło potwierdzenie w ostrzeżeniach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Morderczy upał uderzył też w podróżujących koleją. W całym kraju obserwowane są problemy, a spółki kolejowe raportują o pojawiających się kłopotach.

Kolejowe awarie i zatrzymane pociągi. Oświadczenie PKP Intercity

Znaczące trudności wystąpiły na połączeniach międzynarodowych. PKP Intercity przekazało informację o całkowitym zablokowaniu ruchu kolejowego na niemieckim odcinku pomiędzy Węglińcem a Horką.

- Z powodu utrudnień w ruchu pociągów po stronie niemieckiej na odcinku Węgliniec - Horka ruch został wstrzymany. Wprowadzono zmiany w kursowaniu pociągów: IC „SAXONIA” i IC „VIA REGIA”, kursujące między Wrocławiem a Lipskiem, zostały odwołane na odcinkach transgranicznych. Na odcinkach Węgliniec - Drezno oraz Lipsk - Węgliniec uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Między Dreznem a Lipskiem podróżni mogą kontynuować podróż pociągami DB ICE i IC. Pociąg IC „SAXONIA” z Lipska do Wrocławia od stacji Węgliniec pojedzie zastępczym składem wagonowym, zgodnie z rozkładem jazdy. Podróżni zostali objęci opieką. Część pasażerów została przewieziona do Węglińca, pozostali są kierowani przez stronę niemiecką do Berlina - przekazało PKP Intercity.

Problemy jednak na tym się nie kończą. Na linii kolejowej nr 4, dokładnie pomiędzy Pilichowicami, Opocznem Południowym a Idzikowicami, odnotowano usterkę sieci trakcyjnej. W wyniku braku zasilania skład IC „ŻEROMSKI”, jadący z Krakowa do Olsztyna, musiał się zatrzymać.

„Ze względu na brak zasilania około 350 podróżnych zostało wyprowadzonych z pociągu i oczekuje na dalszy transport” - przekazało PKP Intercity.

Anulowane połączenia i opóźnienia pociągów

Również Portal Pasażera bije na alarm z powodu kolejnych problemów. Awaria sprzętu doprowadziła do anulowania kursu na trasie Zielona Góra Główna - Gorzów Wielkopolski.

- Na odcinku od stacji Zbąszynek do stacji Gorzów Wielkopolski pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie

- głosi informacja przewoźnika.

Ekstremalna pogoda oraz problemy techniczne skutkują opóźnieniami, które dochodzą do kilku godzin. Skład „Wyczółkowski” kursujący z Przemyśla do Świnoujścia złapał blisko 50-minutowe opóźnienie. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja podróżujących pociągiem „Chełmoński” relacji Kraków - Świnoujście, który jedzie spóźniony o 132 minuty.

Utrudnienia nie ominęły też pociągu „Pobrzeże” jadącego z Kołobrzegu na stację Łódź Fabryczna. Ze względu na niesprzyjającą aurę oraz usterkę systemów sterowania ruchem, połączenie zostało odwołane na fragmencie trasy.

- Iława Główna - Rakowice. Złe warunki atmosferyczne. Zmiana peronów i torów przyjazdu/odjazdu pociągów. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 20 minut. Przepraszamy za utrudnienia

- brzmi opublikowany komunikat.

Prognozy IMGW zapowiadają mordercze upały

Zapowiedzi meteorologiczne niestety nie napawają optymizmem. Przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawiają cienia wątpliwości odnośnie natężenia fal gorąca.

- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 st. C do 39 st. C, upalniej miejscami na zachodzie do 40°C;42°C; chłodniej na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat około 30 st. C

- informuje IMGW w niedzielnej prognozie pogody.

- W związku z prognozowanym przez IMGW wystąpieniem wysokich temperatur oraz burz mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu pociągów. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę do picia przed rozpoczęciem podróży

- napisano w ostrzeżeniach na stronie portalpasazera.pl.