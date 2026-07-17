Błyskawiczny wypad nad wodę. W te miejsca dotrzesz z centrum Wrocławia w mniej niż 30 minut

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Wrocławia. Jeśli szukacie natychmiastowego orzeźwienia i nie chcecie tracić cennego czasu na dalekie podróże, te miejsca będą strzałem w dziesiątkę. Dojedziecie do nich w maksymalnie pół godziny.

Wrocław - Kąpielisko Morskie Oko (ul. Chopina) – kultowy, tętniący życiem klasyk na wrocławskim Zalesiu, oddalony o zaledwie 6 km , do którego dojedziecie w ok. 15 minut . Sezon trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia . To wyjątkowe miejsce kusi ogromną, piaszczystą plażą, betonowymi pomostami oraz świetną infrastrukturą rekreacyjną, w tym boiskami do siatkówki i tenisa plażowego, zjeżdżalnią oraz placem zabaw dla najmłodszych.

– kultowy, tętniący życiem klasyk na wrocławskim Zalesiu, oddalony o zaledwie , do którego dojedziecie w . Sezon trwa . To wyjątkowe miejsce kusi ogromną, piaszczystą plażą, betonowymi pomostami oraz świetną infrastrukturą rekreacyjną, w tym boiskami do siatkówki i tenisa plażowego, zjeżdżalnią oraz placem zabaw dla najmłodszych. Wrocław - Kąpielisko Glinianki (ul. Kosmonautów) – ten miejski klasyk przy Stadionie Tarczyński Arena dzieli od centrum dystans 9 km , co przekłada się na ok. 20 minut jazdy . Sezon trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00, a w soboty i niedziele w godzinach 9:00-20:00. Naturalny, samooczyszczający się zbiornik zachwyca piaszczysto-trawiastą plażą, wake parkiem, wodnym torem przeszkód oraz wydzielonym łowiskiem wędkarskim.

– ten miejski klasyk przy Stadionie Tarczyński Arena dzieli od centrum dystans , co przekłada się na . Sezon trwa , a Naturalny, samooczyszczający się zbiornik zachwyca piaszczysto-trawiastą plażą, wake parkiem, wodnym torem przeszkód oraz wydzielonym łowiskiem wędkarskim. Wrocław - Kąpielisko Królewiecka – położone na Maślicach, oddalone o 11 km ( ok. 20 minut jazdy ). Sezon trwa od 26 czerwca do 31 sierpnia . To całkowicie bezpłatne, bezpieczne kąpielisko z piękną, piaszczystą plażą, łagodnym zejściem do wody i doskonałą lokalizacją blisko osiedla – idealne na błyskawiczne schłodzenie się po całym dniu pracy.

– położone na Maślicach, oddalone o ( ). Sezon trwa . To całkowicie bezpłatne, bezpieczne kąpielisko z piękną, piaszczystą plażą, łagodnym zejściem do wody i doskonałą lokalizacją blisko osiedla – idealne na błyskawiczne schłodzenie się po całym dniu pracy. Wrocław - Kąpielisko Harcerska – kameralna oaza spokoju na Oporowie, oddalona o 8 km , do której dotrzecie w ok. 15 minut . Sezon trwa od 26 czerwca do 31 sierpnia . Bezpłatne i bardzo zielone miejsce otoczone wiekowym starodrzewem, gwarantujące bezpieczną, rodzinną atmosferę z dala od wielkomiejskiego gwaru.

– kameralna oaza spokoju na Oporowie, oddalona o , do której dotrzecie w . Sezon trwa . Bezpłatne i bardzo zielone miejsce otoczone wiekowym starodrzewem, gwarantujące bezpieczną, rodzinną atmosferę z dala od wielkomiejskiego gwaru. Siechnice - Kąpielisko Błękitna Laguna – absolutny hit tuż pod granicą Wrocławia, oddalony o 15 km (ok. 20 minut drogi). Sezon trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia. Miejsce to przyciąga szeroką, czystą plażą, rekreacyjnym pomostem, wypożyczalnią kajaków i rowerów wodnych, a także boiskami do siatkówki plażowej i klimatyczną strefą z food truckami.

Godzina drogi i jesteś na plaży (30-60 minut od Wrocławia)

Jeżeli wrocławskie kąpieliska są już przepełnione, warto ruszyć nieco dalej poza miasto, by zyskać więcej przestrzeni i uciec od hałasu. Te wspaniałe akweny gwarantują doskonałe warunki do wypoczynku i dojedziecie do nich w mniej niż godzinę.

Jelcz-Laskowice - Kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański – oddalone o 28 km , dojedziecie tu w ok. 35 minut . Sezon trwa od 27 czerwca do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To wyjątkowo urokliwy, 8-hektarowy akwen schowany w otoczeniu gęstego, sosnowego lasu, oferujący strzeżoną strefę kąpielową dla dzieci, boisko do siatkówki oraz wypożyczalnię sprzętu pływającego.

– oddalone o , dojedziecie tu w . Sezon trwa , a To wyjątkowo urokliwy, 8-hektarowy akwen schowany w otoczeniu gęstego, sosnowego lasu, oferujący strzeżoną strefę kąpielową dla dzieci, boisko do siatkówki oraz wypożyczalnię sprzętu pływającego. Stradomia Wierzchnia - Kąpielisko Zalew Stradomia – zlokalizowany w pobliżu Sycowa, oddalony o 55 km (szybka i wygodna trasa drogą S8 zajmuje ok. 45 minut ). Sezon trwa od 18 czerwca do 31 sierpnia . Ogromny, 30-hektarowy zbiornik kusi szeroką na 300 metrów piaszczystą plażą, wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz placem zabaw. W pobliżu znajduje się także słynne Arboretum Leśne, idealne na popołudniowy spacer w cieniu drzew.

– zlokalizowany w pobliżu Sycowa, oddalony o (szybka i wygodna trasa drogą S8 zajmuje ). Sezon trwa . Ogromny, 30-hektarowy zbiornik kusi szeroką na 300 metrów piaszczystą plażą, wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz placem zabaw. W pobliżu znajduje się także słynne Arboretum Leśne, idealne na popołudniowy spacer w cieniu drzew. Ośrodek Wypoczynkowy Nad Stawami w Białym Kościele – zlokalizowany koło Strzelina, w odległości 45 km ( ok. 45 minut jazdy ). Sezon trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Malowniczy akwen u podnóża Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich z w pełni odnowioną infrastrukturą (nowoczesne toalety i prysznice), brodzikiem ze zjeżdżalniami dla dzieci, wypożyczalnią kajaków i świetną strefą gastronomiczną.

– zlokalizowany koło Strzelina, w odległości ( ). Sezon trwa , a Malowniczy akwen u podnóża Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich z w pełni odnowioną infrastrukturą (nowoczesne toalety i prysznice), brodzikiem ze zjeżdżalniami dla dzieci, wypożyczalnią kajaków i świetną strefą gastronomiczną. Wały - Kąpielisko OW Wały – położone w powiecie wołowskim, w odległości 35 km ( ok. 45 minut drogi ). Sezon trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 15:00-20:00, a w soboty i niedziele w godzinach 10:00-20:00. Spokojne, otoczone lasami kąpielisko w dawnym wyrobisku gliny gwarantuje sielski wypoczynek bez tłumów, z trawiastym brzegiem, miejscem do rekreacji dla dzieci oraz bezpieczną, wyznaczoną strefą w wodzie.

– położone w powiecie wołowskim, w odległości ( ). Sezon trwa , a Spokojne, otoczone lasami kąpielisko w dawnym wyrobisku gliny gwarantuje sielski wypoczynek bez tłumów, z trawiastym brzegiem, miejscem do rekreacji dla dzieci oraz bezpieczną, wyznaczoną strefą w wodzie. Jakubikowice - Kąpielisko Zalew Słup-Jakubikowice – nowoczesne kąpielisko w powiecie wołowskim, oddalone o 65 km, do którego dojedziecie w ok. 55 minut. Sezon trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-18:00. Kameralne i bezpieczne miejsce w otoczeniu czystej przyrody, które kusi piaszczystym boiskiem wielofunkcyjnym, murowanym grillem dla gości oraz nową ścieżką rowerową prowadzącą prosto na plażę.

Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Przed ucieczką z Wrocławia nad wodę zawsze sprawdźcie aktualne natężenie ruchu na głównych drogach wylotowych – trasy w kierunku Bielan Wrocławskich, Brzegu Dolnego czy wyjazdy na autostradę A4 potrafią się mocno zakorkować. Pamiętajcie, że w godzinach szczytu lub podczas upalnych, weekendowych dni czas dojazdu do wybranego kąpieliska może się znacznie wydłużyć.

Aby Wasz relaks był w pełni bezpieczny, na miejscu zawsze pilnujcie koloru flagi wywieszonej przez ratowników – biała oznacza bezpieczną kąpiel, a czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Szykujcie filtry przeciwsłoneczne, pakujcie torby i ruszajcie po zasłużone orzeźwienie!