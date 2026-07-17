Planując szybki wypad, warto podzielić dostępne opcje na te dostępne w kilkadziesiąt minut oraz te wymagające nieco dłuższej podróży, ale oferujące pełną infrastrukturę.

Błyskawiczny wypad i szybki reset. Do tych pięknych miejsc dojedziesz w mniej niż 40 minut autem od Kłodzka

Jeśli chcesz znaleźć się nad wodą jak najszybciej – na przykład tuż po pracy – najlepszym kierunkiem będzie Radków. Dojazd z Kłodzka zajmuje tam nieco ponad pół godziny.

Botanica Active Park w Radkowie – dojedziecie tu w zaledwie 35 minut (ok. 27 km drogi). To wyjątkowe miejsce u podnóża Gór Stołowych kusi krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. Sezon kąpielowy trwa tu wyjątkowo długo, bo od 01.06.2026 do 30.09.2026 .

– dojedziecie tu w zaledwie (ok. drogi). To wyjątkowe miejsce u podnóża Gór Stołowych kusi krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. Sezon kąpielowy trwa tu wyjątkowo długo, bo od . Radków - Kąpielisko Camp – kolejne rewelacyjne miejsce w Radkowie, oddalone o ok. 27 km (około 30-35 minut jazdy autem). To idealny cel na spontaniczny, popołudniowy skok do wody dla całych rodzin. Sezon kąpielowy trwa tu od 27.06.2026 do 31.08.2026.

Jednodniowy relaks, czyli strzeżone kąpieliska godzinę drogi autem od Kłodzka

Masz wolny cały dzień i szukasz większego akwenu z szeroką plażą? Te lokalizacje wymagają nieco dłuższej podróży, ale gwarantują świetne warunki do plażowania.

Zalew w Starej Morawie – jeden z najpiękniejszych i najwyżej położonych zbiorników w regionie, oddalony o ok. 40 km od Kłodzka (ok. 50-60 minut podróży ). Znajdziecie tu piaszczystą plażę i imponujące molo z wieżą widokową. Kąpielisko działa od 15.06.2026 do 31.08.2026 w godzinach od 9:00 do 18:00 .

– jeden z najpiękniejszych i najwyżej położonych zbiorników w regionie, oddalony o ok. od Kłodzka (ok. ). Znajdziecie tu piaszczystą plażę i imponujące molo z wieżą widokową. Kąpielisko działa od w godzinach od . Bielawa - Kąpielisko Sudecka Plaża – nowoczesne kąpielisko u stóp Gór Sowich, położone ok. 35 od centrum Kłodzka (dojedziecie tu w około 45-50 minut ). Sudecka Plaża zachwyca doskonałą infrastrukturą i świetną wodą. Sezon trwa od 16.06.2026 do 01.09.2026 , a ratownicy strzegą bezpieczeństwa w godzinach od 10:00 do 19:00 .

– nowoczesne kąpielisko u stóp Gór Sowich, położone ok. od centrum Kłodzka (dojedziecie tu w około ). Sudecka Plaża zachwyca doskonałą infrastrukturą i świetną wodą. Sezon trwa od , a ratownicy strzegą bezpieczeństwa w godzinach od . Bielawa - Camping Sudety – drugie świetne miejsce w Bielawie, oddalone o ok. 35 km (ok. 45-45 minut autem). Oferuje nie tylko plażowanie, ale też mnóstwo opcji rekreacyjnych. Kąpielisko zaprasza od 16.06.2026 do 01.09.2026, codziennie w godzinach od 10:00 do 19:00.

Ile kosztuje wejście na Sudecką Plażę i Camping Sudety?

Posiadacze Karty Bielawianina : bezpłatnie

: bezpłatnie Bilet normalny : 12,00 zł

: 12,00 zł Bilet ulgowy : 8,00 zł

: 8,00 zł Bilet 17:00 - 19:00: 6,00 zł

Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Zanim spakujecie koce i ruszycie w drogę, warto zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, wejdźcie na rządowy Serwis Kąpieliskowy GIS, aby upewnić się, że woda w wybranym miejscu jest aktualnie dopuszczona do kąpieli (przy fali upałów w mniejszych zbiornikach czasem pojawiają się sinice). Po drugie – przygotujcie trochę gotówki. Choć wstęp na część plaż jest darmowy, to parkingi przy najpopularniejszych zalewach, jak ten w Starej Morawie czy Radkowie, są płatne, a w szczycie sezonu terminale płatnicze potrafią tam płatać figle przez słaby zasięg.

Zanim jednak odpalicie silnik i ruszycie po upragnioną ochłodę, rzućcie także okiem na mapę korków – trasy wyjazdowe z Kłodzka, zwłaszcza w kierunku Radkowa (DW381 i DW387) oraz Stronia Śląskiego (DK33 i DW392), potrafią się mocno zatkać w upalne, letnie weekendy.

Pora na sentymentalną wycieczkę. Jak wyglądały wakacje w PRL? Rzućcie okiem na archiwalne zdjęcia