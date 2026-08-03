Ukrainiec z zarzutem po ataku na 30-latkę. Grozi mu dożywocie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-03 16:48

18-latkowi podejrzanemu o atak nożem na kobietę we Wrocławiu grozi dożywocie. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do napaści doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej jednego z bloków na osiedlu Muchobór.

Ukrainiec z zarzutem po ataku na 30-latkę. Grozi mu dożywocie
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień – poinformował Jakub Dłubacz z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Poszkodowana 30-latka w poniedziałek opuściła szpital. Z dotychczasowych informacji wynika, że kobieta i podejrzany wcześniej się nie znali.

Do zdarzenia odniosły się także służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu. W opublikowanym w niedzielę oświadczeniu placówka podkreśliła, że „stanowczo potępia wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą”.

„Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem” – zaznaczył konsulat.

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