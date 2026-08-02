Nocny atak we Wrocławiu. 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem

Kobieta zaatakowana nożem we Wrocławiu trafiła do szpitala

Do ataku doszło w nocy przed jednym z budynków przy ul. Gagarina we Wrocławiu. Młoda kobieta została zaatakowana nożem tuż przed wejściem do klatki schodowej. Sprawca zadał jej kilka ciosów, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ranna kobieta została przewieziona do szpitala. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, obrażenia nie zagrażają jej życiu.

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Niedługo po zdarzeniu funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o napaść. Jak relacjonuje policja, do zdarzenia doszło około godz. 21

– Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. Ma 30 lat, w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu – powiedziała w niedzielę PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Napastnik został ujęty przez policję tuż po zdarzeniu.

Policjantka przekazała, że 18-letni mężczyzna to obywatel Ukrainy, a ofiara to Polka. – To wszystko, co możemy w tej sprawie na razie przekazać – powiedziała podkomisarz Freus. Do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego.

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