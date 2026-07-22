Uderzyła ukraińskich nastolatków na boisku. 26-latka usłyszała zarzuty

Zarzuty po ataku na troje nastolatków z Ukrainy usłyszała 26-latka mieszkająca w Legnicy. Z relacji śledczych wynika, że kobieta uderzyła nieletnich w trakcie zajścia, które miało miejsce na jednym z boisk szkolnych w dniu 18 lipca (sobota). Wobec zatrzymanej zastosowano już środki zapobiegawcze, a prokuratura bada to zajście ze względu na podejrzenie przestępstwa motywowanego narodowością poszkodowanych.

Prokuratura w Legnicy wszczęła śledztwo ws. pobicia nastolatków

Po dogłębnym sprawdzeniu wszystkich materiałów, w tym zapisów z miejskiego monitoringu oraz zeznań matek poszkodowanych, podjęto decyzję o rozpoczęciu oficjalnego dochodzenia. Zgromadzone dowody, w ocenie pracujących nad sprawą, pozwoliły wysnuć przypuszczenie, że incydent nosił znamiona dyskryminacji.

- Po złożeniu zeznań przez matki pokrzywdzonych 13-latek oraz zabezpieczeniu monitoringu miejskiego z nagranym przebiegiem całego zdarzenia, prokurator uznał, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa dyskryminacji i wszczął śledztwo

- poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy, Liliana Łukasiewicz.

Prokuratura ustaliła, że chłopiec i dwie dziewczynki z Ukrainy doświadczyli fizycznej napaści ze strony 26-latki. Ponadto, według informacji przekazanych przez śledczych, kobieta najpierw upominała młodych ludzi, że nie powinni używać w Polsce obcego języka, a po akcie agresji tłumaczyła swoje działanie ich narodowością.

Zatrzymana w Legnicy 26-latka usłyszała zarzuty

Do zatrzymania kobiety przez policję doszło w środę 22 lipca. Następnie przewieziono ją do Prokuratury Rejonowej w Legnicy w celu przedstawienia zarzutów.

Podejrzana odniosła się już do zarzucanych jej czynów, co potwierdziła prokuratura. Kobieta nie zaprzecza, że użyła siły wobec nastolatków, jednak twierdzi, że jej motywy nie miały podłoża ksenofobicznego.

- Podejrzana - 26-letnia bezrobotna matka dwojga dzieci przyznała się do uderzenia dzieci, natomiast zaprzeczyła działaniu z pobudek ksenofobicznych. Nie zaprzeczyła jednak, że zwracała nastolatkom uwagę, że są niegrzeczne i że nie są na swoim terytorium

- dodała Liliana Łukasiewicz.

Obecnie 26-latka znajduje się pod dozorem policji, o czym zadecydował prokurator prowadzący sprawę. Kobieta nie może też przebywać na terenie placu zabaw, gdzie doszło do awantury, ani w żaden sposób kontaktować się i zbliżać do poszkodowanych.

Śledztwo ws. pobicia w Legnicy trwa

Sprawa rozwija się dynamicznie, a prokuratura zaplanowała już podjęcie dalszych kroków. Wysłano stosowne wnioski do sądu w sprawie przesłuchania nieletnich uczestników incydentu, jak i ewentualnych świadków tego zdarzenia.

Przedstawiciele śledczych przypominają, że lista zarzutów postawionych 26-latce jest długa - obejmuje ona wyrządzenie lekkiego uszczerbku na zdrowiu, jak i zastosowanie przemocy wobec pokrzywdzonych z powodu ich przynależności do konkretnego narodu. Dodatkowo uznano, że czyn ten był ewidentnym aktem chuligaństwa.

Jaka kara grozi podejrzanej 26-latce?

Kobiecie za popełnione przestępstwa grozi surowa kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Ponieważ jednak śledczy uznali ten czyn za rażący przypadek chuligaństwa, górna granica wyroku za to przewinienie może zostać podniesiona o połowę. To z kolei przekłada się na możliwość wymierzenia kary więzienia wynoszącej nawet do 7,5 roku w skrajnym przypadku.