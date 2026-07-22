Drugi LEGO® Store we Wrocławiu już wkrótce. Grupa LEGO otworzy nowy sklep w Magnolia Park

Grupa LEGO konsekwentnie rozwija swoją sieć sprzedaży stacjonarnej w Polsce. Nowy sklep we Wrocławiu będzie już dziewiątym LEGO Store w kraju i kolejnym miejscem, w którym fani budowania w każdym wieku będą mogli nie tylko kupić ulubione zestawy LEGO, ale także korzystać z licznych atrakcji przygotowanych z myślą o kreatywnej zabawie.

Drugi LEGO Store we Wrocławiu – wielkie otwarcie

Nowy LEGO Store powstanie w centrum handlowym Magnolia Park i zajmie powierzchnię 338 m². Oficjalne otwarcie zaplanowano na 30 lipca 2026 roku. To druga lokalizacja marki we Wrocławiu i jednocześnie dziewiąty sklep Grupy LEGO w Polsce.

Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby zachęcać do kreatywnej zabawy oraz odkrywania świata budowania. W sklepie znajdą się interaktywne stoły do zabawy, wieża do budowania minifigurek oraz ściana LEGO Pick a Brick, dzięki której będzie można kupować pojedyncze elementy i tworzyć własne, niepowtarzalne konstrukcje.

Wyjątkowe zestawy LEGO i atrakcje dla odwiedzających

Nowy sklep zaoferuje szeroki wybór zestawów LEGO, w tym wiele premierowych i kolekcjonerskich propozycji. Wśród nich znajdą się między innymi zestawy LEGO® Icons Władca Pierścieni: Minas Tirith™, LEGO NINJAGO® Stare Miasto – 15-lecie oraz LEGO® Ideas Ewolucja przedmiotów ścisłych z minifigurką Marii Skłodowskiej-Curie. W ofercie nie zabraknie również figurek LEGO® BrickHeadz™, breloczków do kluczy oraz wielu innych produktów.

Na miejscu przygotowano także szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Interaktywne strefy pozwolą samodzielnie budować konstrukcje i tworzyć własne minifigurki, dzięki czemu wizyta w sklepie stanie się czymś więcej niż tylko zakupami.

Wyjątkowe oferty z okazji otwarcia

Z okazji otwarcia nowego sklepu Grupa LEGO przygotowała specjalne promocje dla odwiedzających. W dniach 30–31 lipca członkowie programu LEGO Insiders, którzy zrobią zakupy za co najmniej 625 zł, otrzymają zestaw LEGO Uroczystość przecięcia wstęgi. Tego samego dnia przy zakupie produktów z serii LEGO® DC, LEGO DC Batman™, LEGO Jurassic World lub LEGO | Marvel o wartości minimum 165 zł będzie można otrzymać zestaw LEGO Spider-Man vs. Anti-Venom – Napad.

Kolejna oferta będzie obowiązywać od 14 do 17 sierpnia. Klienci, którzy zrobią zakupy za minimum 500 zł, otrzymają zestaw LEGO Store. Wszystkie promocje obowiązują do wyczerpania zapasów oraz zgodnie z warunkami określonymi przez organizatora.

Podczas zakupów będzie można również dołączyć do programu lojalnościowego LEGO Insiders i zbierać punkty wymieniane później na zniżki oraz ekskluzywne oferty.

Grupa LEGO stawia na rozwój w Polsce

Otwarcie nowego sklepu jest kolejnym etapem rozwoju sprzedaży stacjonarnej Grupy LEGO w Polsce.

Shweta Munshi, Vice President of Marketing, LEGO Retail w LEGO Group powiedziała:

"Otwarcie naszego dziewiątego LEGO Store w Polsce to ważny krok dla LEGO Retail i cieszymy się, że możemy otworzyć go we Wrocławiu. Wiemy, że jest tu silna społeczność fanów marki LEGO i z radością tworzymy w Magnolia Park miejsce, które będzie inspirować do kreatywności i zabawy. Od wyjątkowych wydarzeń po premiery nowych produktów, to miejsce będzie przyjazną przestrzenią dla rodzin, fanów i konstruktorów w każdym wieku".

Do nowego otwarcia odniosła się również Marta Kocik, Dyrektor Centrum Handlowego Magnolia Park:

"Konsekwentnie rozwijamy nasze portfolio, aby wyprzedzać oczekiwania klientów, dlatego obecność LEGO Store w naszym obiekcie to naturalny krok w stronę nowoczesnego retailu opartego na emocjach. To nie tylko sklep, to centrum kreatywności, które idealnie dopełnia naszą ofertę rozrywkową i handlową. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie mnóstwo energii i uśmiechu każdemu, kto nas odwiedzi".

Nowy LEGO Store w Magnolia Park będzie nie tylko miejscem zakupów, ale także przestrzenią stworzoną z myślą o wspólnej zabawie i rozwijaniu kreatywności. Interaktywne atrakcje, bogata oferta zestawów LEGO oraz specjalne promocje z okazji otwarcia sprawiają, że 30 lipca zapowiada się jako ważna data dla wszystkich fanów marki we Wrocławiu i okolicach.

Tekst sponsorowany