Trwają poszukiwania 16-letniej Marceli. Gdzie jest nastolatka?

Zaginięcie Marceli Żochowskiej. Policja apeluje o pomoc

Według ustaleń śledczych, dziewczyna opuściła dom o zmroku. Od tamtej chwili służbom nie udało się namierzyć jej aktualnego miejsca przebywania. Funkcjonariusze zaznaczają, że w takich sytuacjach każdy, nawet najdrobniejszy szczegół od świadków, może przynieść przełom.

Jak wygląda Marcela Żochowska? Rysopis i ubiór poszukiwanej nastolatki

Służby opublikowały szczegółowe informacje dotyczące wyglądu zaginionej 16-latki:

- Dziewczyna mierzy około 160 centymetrów wzrostu

- Posiada drobną, szczupłą sylwetkę

- Jej włosy są krótkie i mają czarny kolor

- Nastolatka ma pełne uzębienie

W dniu zniknięcia poszukiwana była ubrana w następujące rzeczy:

- Krótką kurtkę w odcieniu kremowym

- Spodnie w czarno-zielonej kolorystyce

Mundurowi zwracają uwagę na ważny fakt – udostępnione w mediach fotografie wizerunkowe nastolatki zostały wykonane cztery lata temu.

Poszukiwania 16-latki. Gdzie przekazywać informacje?

Przedstawiciele organów ścigania zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy mogą wiedzieć cokolwiek o losach nastolatki. Wszelkie sygnały należy kierować pod ogólnopolski numer alarmowy 112 lub bezpośrednio na policyjną linię pod numerem 47 874 15 20.

Nawet z pozoru błahy sygnał od mieszkańców może okazać się decydujący i ostatecznie pomóc w szybkim odnalezieniu nieletniej.