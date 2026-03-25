Trwają poszukiwania 16-letniej Marceli. Gdzie jest nastolatka?

Zaginięcie Marceli Żochowskiej. Policja apeluje o pomoc
Według ustaleń śledczych, dziewczyna opuściła dom o zmroku. Od tamtej chwili służbom nie udało się namierzyć jej aktualnego miejsca przebywania. Funkcjonariusze zaznaczają, że w takich sytuacjach każdy, nawet najdrobniejszy szczegół od świadków, może przynieść przełom.
Jak wygląda Marcela Żochowska? Rysopis i ubiór poszukiwanej nastolatki
Służby opublikowały szczegółowe informacje dotyczące wyglądu zaginionej 16-latki:
- Dziewczyna mierzy około 160 centymetrów wzrostu
- Posiada drobną, szczupłą sylwetkę
- Jej włosy są krótkie i mają czarny kolor
- Nastolatka ma pełne uzębienie
W dniu zniknięcia poszukiwana była ubrana w następujące rzeczy:
- Krótką kurtkę w odcieniu kremowym
- Spodnie w czarno-zielonej kolorystyce
Mundurowi zwracają uwagę na ważny fakt – udostępnione w mediach fotografie wizerunkowe nastolatki zostały wykonane cztery lata temu.
Poszukiwania 16-latki. Gdzie przekazywać informacje?
Przedstawiciele organów ścigania zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy mogą wiedzieć cokolwiek o losach nastolatki. Wszelkie sygnały należy kierować pod ogólnopolski numer alarmowy 112 lub bezpośrednio na policyjną linię pod numerem 47 874 15 20.
Nawet z pozoru błahy sygnał od mieszkańców może okazać się decydujący i ostatecznie pomóc w szybkim odnalezieniu nieletniej.