Krokodyl mieszka w piwnicy tuż przy polskiej granicy. Jego imię brzmi jak z czerwonego dywanu

Kajman zamiast przetworów w piwnicy niemieckiego domu

Niemieckie media informują o nietypowym znalezisku w piwnicy należącej do 71-letniego Uliego Waclawika. Od 21 lat w jego domu w Weißwasser żyje czarny kajman okularowy. Gad, który jako maleństwo trafił do swojego właściciela, obecnie mierzy około 1,6 metra i niepodzielnie rządzi w podziemnej przestrzeni.

Właściciel zadbał o to, by zwierzę miało warunki zbliżone do naturalnych. W piwnicy zamiast typowych szpargałów znajduje się tropikalny basen o wymiarach 4 na 3 metry. Wyposażono go w podgrzewaną podłogę, wydajne oświetlenie oraz specjalną część lądową. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby krokodyl czuł się jak w swoim naturalnym środowisku w Ameryce Południowej.

Sąsiedzi uciekli, służby weterynaryjne wyraziły zgodę

Portal Sächsische.de podaje, że poprzedni lokatorzy natychmiast opuścili budynek, gdy tylko odkryli, z jakim sąsiadem dzielą dom. Mimo tych kontrowersji, lokalne władze nie nakazały usunięcia gada, stawiając jednak twarde warunki dotyczące bezpieczeństwa, które właściciel musiał spełnić.

71-latek dba o dietę swojego ulubieńca, karmiąc go rybami, wołowymi wątróbkami oraz sercami, co ciekawe – używając do tego pęsety. Waclawik kategorycznie zabrania wstępu do piwnicy jakimkolwiek osobom postronnym, ostrzegając przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Charakterystyka kajmana okularowego

Zwierzę zamieszkujące piwnicę w Weißwasser to kajman okularowy, należący do rodziny aligatorowatych. Ten południowoamerykański krokodyl wyróżnia się kilkoma specyficznymi cechami:

w naturze występuje w Boliwii, Paragwaju, Brazylii i Argentynie,

najchętniej zamieszkuje jeziora, bagna i wolno płynące rzeki,

dorasta zazwyczaj do 2 metrów, choć rekordziści osiągają 2,7 metra,

charakteryzuje się ciemnym grzbietem, jasnym brzuchem i kostnym wzniesieniem nad oczami przypominającym mostek okularów,

prowadzi nocny tryb życia, silnie broni swojego terytorium i może dożyć 60 lat.

Ponieważ kajmany są niezwykle szybkie, silne i nieprzewidywalne, ich hodowla w warunkach domowych jest ogromną rzadkością, a najmniejszy błąd opiekuna może mieć tragiczne finał.

Gwiazdorskie imię krokodyla. Skąd takie skojarzenia?

Krokodyl 71-latka wabi się Kaili. Właściciel nie wyjaśnił motywów wyboru tego imienia, jednak niemieccy dziennikarze natychmiast wyłapali uderzające podobieństwo. Fonetycznie "Kaili" brzmi dokładnie jak "Kylie" – imię słynnej australijskiej wokalistki Kylie Minogue, której hity królują na listach przebojów od niemal 40 lat, czy amerykańską celebrytką Kylie Jenner. Wymowa angielskiego "Kylie" i imienia gada jest identyczna ("kajli").

To podobieństwo wywołało falę spekulacji, czy starszy mężczyzna nie czerpał inspiracji właśnie od znanej piosenkarki lub celebrytki. Choć Uli Waclawik nie potwierdził tych przypuszczeń, zbieżność pozostaje intrygująca.

Długowieczność gada może być wyzwaniem

Serwis Sächsische.de zwraca uwagę na istotny problem na horyzoncie. Biorąc pod uwagę długowieczność tego gatunku (kajmany mogą dożyć od 60 do nawet 100 lat), istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że zwierzę przeżyje swojego 71-letniego właściciela. Znalezienie dla tak specyficznego i niebezpiecznego gada nowego domu będzie niezwykle trudnym zadaniem.

Obecnie jednak Waclawik uspokaja sytuację i zapewnia, że w pełni panuje nad swoim podopiecznym, który nadal cieszy się życiem w luksusowej piwnicy tuż za polską granicą.

