Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotnie popołudnie, 7 listopada, w ścisłym centrum Krakowa. 27-letnia Joanna miała spotkać się ze swoją mamą przed jednym z tamtejszych popularnych sklepów. Zanim jednak jej mama dotarła w umówione miejsce, w okolicy wybuchła panika wywołana głośnymi hukami, które początkowo przypominały fajerwerki. Zaniepokojona kobieta natychmiast zatelefonowała do córki, aby upewnić się, że nic jej nie grozi, a w słuchawce usłyszała przerażające słowa.

W rozmowie z „Gazetą Wrocławską” matka poszkodowanej 27-latki szczegółowo opisała tamte chwile:

Asia była już w Rynku, ja miałam dotrzeć za chwilkę. Nagle usłyszałam huki, pomyślałam, że ktoś puszcza fajerwerki. Chwilę później zobaczyłam uciekające w panice konie i wiedziałam, że to nie fajerwerki, tylko strzały. Zadzwoniłam do córki, odebrała i krzyczała: „Mamuś, to strzelanina, uciekaj!”

Jak wynika z dalszej relacji przekazanej dziennikarzom portalu, kobiety szybko ustaliły, że spotkają się pod sklepem Zara, jednak właśnie wtedy padły kolejne strzały i młoda kobieta została trafiona.

Strzelanina w Krakowie. Matka odnalazła postrzeloną córkę pod sklepem

Sekundy po zakończeniu tej dramatycznej rozmowy telefonicznej okazały się dla matki Joanny prawdziwym koszmarem. Kobieta rzuciła się biegiem w stronę wyznaczonego miejsca spotkania, mijając po drodze radiowozy ścigające sprawcę ataku. Widok, który zastała bezpośrednio przed wejściem do sklepu, przypominał sceny z najgorszego horroru.

Na łamach „Gazety Wrocławskiej” matka zranionej kobiety kontynuuje swoje wstrząsające wspomnienia z tamtego dnia:

Za chwilę zobaczyłam pościg policji za zamachowcem. Dobiegłam do Zary i ujrzałam tłum przerażonych ludzi. Przed sklepem leżała martwa kobieta. Blisko niej mężczyzna, który umierał. Kilka metrów dalej moja córka, we krwi, blada, ale przytomna.

Kim jest postrzelona w Krakowie Joanna? Sukcesy 27-letniej architektki

Poszkodowana w krakowskim ataku Joanna Furmanowicz ma 27 lat, pochodzi z Legnicy i realizuje w życiu wiele pasji. Z opisu zamieszczonego na profilu zbiórki w serwisie pomagam.pl wynika, że młoda kobieta „kocha fortepian, śpiew i góry - jest w trakcie zdobywania Korony Gór Polski, a jej wielkim marzeniem jest zdobycie Mont Blanc”.

Ranna kobieta ukończyła wrocławską Akademię Sztuk Pięknych i pracuje jako doceniana w branży architektka wnętrz. Według doniesień portalu architekturabiznes.pl, 27-latka może pochwalić się tym, że jest „laureatką I nagrody w międzynarowdowym konkursie meblarskim Elite Design Award na autorski projekt łóżka/ Mediolan 2024”. Przedstawicielka serwisu pomagam.pl zwraca uwagę: „Na co dzień, jako zdolna architektka wnętrz, chętnie pomagała innym, projektując przestrzenie dla dzieci i seniorów. Dziś sama potrzebuje wsparcia”.

Zbiórka na leczenie Asi. Architektka przeszła skomplikowaną operację

Bezpośrednio z miejsca tragedii ratownicy przetransportowali Joannę na oddział intensywnej terapii jednego z krakowskich szpitali, gdzie lekarze przez cztery godziny operowali ją, by uratować jej życie. W kolejnym etapie pacjentkę przewieziono do placówki w Warszawie. Choć medykom udało się ustabilizować jej stan, powrót do pełnej sprawności będzie niezwykle długi i wymagający.

Z informacji opublikowanych w serwisie pomagam.pl wynika, że poszkodowaną 27-latkę czeka „jeszcze bardzo poważna operacja wątroby, a następnie długie i kosztowne leczenie, specjalistyczna rehabilitacja oraz walka z traumą”.

Pomocną dłoń do swojej absolwentki wyciągnęła jej macierzysta uczelnia. Władze Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu wystosowały specjalny apel do całej społeczności akademickiej.

Pokażmy, że w trudnych chwilach możemy być razem. Pomóżmy Joannie w powrocie do zdrowia i realizacji jej pasji. Joasiu, jesteśmy z Tobą!

Głos w sprawie dramatu młodej kobiety zabrała również przedstawicielka portalu pomagam.pl.

Jej historia łamie serce: gdy padły strzały, Asia zdążyła jeszcze ostrzec przez telefon mamę, z którą miała się spotkać. Chwilę później sama została zaatakowana. Ciężko ranną córkę odnalazła chwilę później jej własna matka. Dziś, po ratującej życie operacji w Warszawie, 27-latka walczy o powrót do zdrowia i pokonanie potężnej traumy.

Na platformie pomagam.pl trwa obecnie zbiórka funduszy, które pokryją koszty dalszego leczenia, rehabilitacji oraz opieki psychologicznej dla zranionej Joanny.

Tragiczny bilans ataku na Rynku Głównym w Krakowie

Warto przypomnieć, że ten krwawy zamach wydarzył się w sobotę, 7 listopada, w ścisłym centrum Krakowa. 24-letni napastnik wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Skutki tego szaleńczego ataku są katastrofalne, ponieważ na miejscu zginęło sześć osób, a kilkanaście kolejnych odniosło obrażenia. Sam 24-letni sprawca zmarł w szpitalu dwa dni po zdarzeniu. Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury wciąż prowadzą szczegółowe śledztwo, które ma wyjaśnić dokładny przebieg oraz motywy tego przestępstwa.