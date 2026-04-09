Śmiertelny wypadek w galerii Wroclavia. Trwa śledztwo

Do niezwykle tragicznego zdarzenia w centrum handlowym Wroclavia we Wrocławiu doszło 8 kwietnia, w środę w okolicach godziny 19:00. Z nieznanych jeszcze powodów młody człowiek runął w dół z galeryjnego tarasu. Choć ratownicy szybko przystąpili do akcji, duże obrażenia doprowadziły do śmierci nastolatka na miejscu zdarzenia. Przestrzeń wokół miejsca wypadku została odgrodzona, a działania funkcjonariuszy były prowadzone przez wiele godzin. Oficjalne informacje w tej sprawie przekazała "Super Expressowi" przedstawicielka obiektu.

- W godzinach wieczornych z tarasu widokowego spadł nastolatek na chodnik. W wyniku poniesionych obrażeń na miejscu poniósł śmierć. Oczywiście od razu jak to się wydarzyło zareagowała nasza ochrona, która wezwała policję i straż pożarną. Niestety, służbom nie udało się uratować chłopca

- poinformowała Katarzyna Aszkiełowicz-Sukhov, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej w centrum handlowym Wroclavia. Do akcji zadysponowano wiele jednostek straży pożarnej oraz policji. Obecnie trwa szczegółowe dochodzenie mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności tej tragedii, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje wrocławska prokuratura.

Kolejny upadek z tarasu Wroclavii. Wcześniej poszkodowany był 31-latek

W ciągu ostatnich miesięcy to już kolejny tak dramatyczny wypadek na terenie wrocławskiego obiektu. Podobna sytuacja rozegrała się w listopadzie minionego roku, kiedy to 31-letni mężczyzna również spadł z tarasu widokowego. W tamtym przypadku poszkodowany zdołał przeżyć i został natychmiast przetransportowany do placówki medycznej.

- Mężczyzna przechylił się przez barierkę na poziomie +2 i spadł na chodnik -

- relacjonowała wówczas "Gazecie Wrocławskiej" przedstawicielka galerii. Zadaniem służb jest teraz dokładne zbadanie wszystkich przyczyn środowego dramatu we Wrocławiu.

Wsparcie w kryzysie psychologicznym. Gdzie szukać pomocy?

Jeśli zmagasz się z potężnym kryzysem, masz myśli samobójcze lub znasz kogoś, kto potrzebuje pilnego wsparcia, miej świadomość, że pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zadzwonić pod jeden z poniższych, darmowych numerów ratunkowych: