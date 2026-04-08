Otrucie zwierząt? Prokuratura w Miliczu bada sprawę psów z Wierzchowic

Tajemnicza śmierć trzech psów, których ciała znaleziono w marcu w powiecie milickim, nadal budzi silne emocje. Prokuratura intensywnie pracuje nad wyjaśnieniem przyczyn tej tragedii. Natalia Kozioł z Prokuratury Rejonowej w Miliczu w rozmowie z Radiem Eska przedstawiła najnowsze doniesienia. Jak się okazuje, jedną z rozważanych hipotez jest celowe otrucie zwierząt.

"W tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie. Zwłoki psów zostały przewiezione na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu celem przeprowadzenia sekcji zwłok zwierząt. To już zostało zrobione, natomiast przyczyna zgonu na tym etapie nie jest znana. Biegli po przeprowadzonej sekcji nie wykluczyli, że mogło dojść do otrucia zwierząt. W związku z tym pobrane próbki zostały przekazane do instytutu toksykologii celem przeprowadzenia pod kątem potencjalnego otrucia. Wyników wciąż nie otrzymaliśmy"

- powiedziała Radiu Eska Natalia Kozioł z Prokuratury Rejonowej w Miliczu.

Makabryczne znalezisko na cmentarzu w Wierzchowicach

Do makabrycznego odkrycia doszło w pierwszej połowie marca w dolnośląskich Wierzchowicach. To tam, na miejscowym cmentarzu, w opuszczonej kapliczce odkryto zwłoki trzech psów. Sprawę nagłośnił Ośrodek Terapii dla Zwierząt Skrzywdzonych „Okiem Wilka”, który natychmiast wezwał służby.

"Publikuję Wam zdjęcia psów, które ktoś porzucił w starej kapliczce cmentarnej w Wierzchowicach. Ciała tych zwierząt zostały wczoraj ujawnione, dziś zabezpieczone przez policję trafiły na sekcje zwłok aby określić przyczynę zgonu"

- poinformował wtedy ośrodek w swoich mediach społecznościowych.

Co wiemy o psach z kapliczki? Policja sprawdza informacje

Od początku śledztwa funkcjonariusze próbują ustalić, czy doszło do przestępstwa, czy też psy zmarły naturalnie. Po nagłośnieniu sprawy pojawiło się kilka istotnych tropów. Do fundacji zgłosiły się osoby wskazujące możliwych właścicieli czworonogów, co obecnie weryfikuje policja. Pojawił się również wątek innej organizacji, z której rzekomo mogły pochodzić psy.

Ośrodek „Okiem Wilka” podał rysopis znalezionych zwierząt:

Niewielka suczka z białą szyją, sięgająca do łydki,

Średni samiec przypominający owczarka niemieckiego,

Biały pies średniej wielkości.

Każdy szczegół może być kluczowy dla rozwiązania tej zagadki. Osoby, które rozpoznają psy ze zdjęć fundacji lub mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc śledczym, proszone są o kontakt z Ośrodkiem „Okiem Wilka” pod numerem telefonu 604 757 177 lub mailowo na adres: [email protected].

Informacje można także zgłaszać bezpośrednio do Prokuratury Rejonowej w Miliczu pod numerem 71-38-01-01.