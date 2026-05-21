Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę w Ząbkowicach Śląskich. Pojazdem marki Fiat kierował starszy mężczyzna, który z niewyjaśnionych powodów nagle zjechał z wyznaczonego pasa ruchu prosto na chodnik, a ostatecznie samochód z ogromną siłą uderzył w ścianę pobliskiej kamienicy.

Od razu po otrzymaniu informacji o zdarzeniu na miejsce skierowano odpowiednie służby ratunkowe, które natychmiast przystąpiły do działań. Sytuacja od pierwszych chwil była bardzo krytyczna i wymagała interwencji na miejscu zdarzenia.

- 78-letni kierujący pojazdem marki Fiat z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na chodnik i uderzył w ścianę budynku. W pojeździe znajdowała się również 73-letnia pasażerka. Pomimo udzielonej pomocy i prowadzonej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować. Funkcjonariusze wyjaśniają wszelkie okoliczności zdarzenia

- przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich „

Śmiertelny wypadek w Ząbkowicach Śląskich. Przyleciał śmigłowiec LPR

Samochód uderzył w budynek z potężnym impetem, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia przedniej części nadwozia fiata. Chociaż ratownicy od razu przystąpili do akcji ratunkowej i podjęli próbę reanimacji, obrażenia odniesione przez 73-letnią kobietę okazały się śmiertelne, w związku z czym pasażerka zginęła na miejscu.

Poszkodowany w wypadku został także starszy mężczyzna prowadzący samochód osobowy. Ratownicy ocenili stan zdrowia kierowcy jako ciężki, dlatego wezwano na miejsce załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a ostatecznie przetransportowano go śmigłowcem do szpitala.

Nagranie z wypadku w Ząbkowicach Śląskich. Przechodzień uniknął potrącenia

Całe zdarzenie mogło pochłonąć więcej ofiar, o czym świadczy wideo z kamer monitoringu opublikowane w sieci. Film przedstawia przechodnia na chodniku, który w ostatniej sekundzie dostrzega rozpędzony pojazd i ratuje się uskokiem do wnętrza pobliskiego budynku, uciekając przed fiatem rozbijającym się chwilę później na elewacji.

Śledczy pracujący pod nadzorem prokuratury szczegółowo badają teraz przyczyny tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Policjanci sprawdzają między innymi hipotezę o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia 78-latka.