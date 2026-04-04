Bystrzyca Kłodzka to prawdziwa perełka Dolnego Śląska. Miasto położone jest w powiecie kłodzkim w gminie miejsko-wiejskiej Bystrzyca Kłodzka. Według najnowszych danych miasto liczy niemal 10 tysięcy osób.

Już na wjeździe do tego miasta można poczuć się jak w toskańskiej scenerii. Warto spędzić tu choćby kilka godzin. Co sprawia, że Bystrzyca Kłodzka jest tak wyjątkowa?

- Średniowieczne miasteczko we włoskim stylu, ale w Polsce. Znajdziesz tu przepiękne kamieniczki, uliczki, baszty, a nawet pręgierz. Jest także bardzo dużo schodów

– słyszymy w filmie opublikowanym na TikToku @marcelkowe.podroze

Zachwycają się nią nie tylko influencerzy, ale i filmowcy. Kręcono tu takie produkcje jak "Pokot", "Boża Podszewka", "Sezon na Leszcza", "Stacja", "Czterej pancerni i pies" czy „”Nowy Jork, czwarta rano”. Spacerując po mieście, można poczuć się jak na planie filmowym i odkryć miejsca znane z dużego ekranu.

Magia schodów i ciasnych przesmyków. Tu czas się zatrzymał!

Strome i wąskie uliczki, podwórka z suszącym się praniem i górujące nad miastem zabytkowe kościoły - to wszystko sprawia, że Bystrzyca Kłodzka ma niepowtarzalny klimat zbliżony do tego we Włoszech. Spacerując po brukowanych uliczkach, można poczuć ducha historii, która kształtowała to miasto przez wieki.

Początki Bystrzycy Kłodzkiej sięgają XI wieku, kiedy istniała tu osada czeska. W XIII wieku rycerz Havel z Lemberka założył miejscowość dla kolonistów niemieckich o nazwie Havelswerde. W 1319 roku miasto zyskało status miasta królewskiego. W kolejnych wiekach miasto rozwijało się jako ważny ośrodek rzemieślniczy. W XIX wieku rozwinął się przemysł zapałczany. W 1945 roku Bystrzyca Kłodzka została przyłączona do Polski.

Miasto do dziś zachowało swój średniowieczny układ urbanistyczny, który jest bez wątpienia jednym z najciekawszych na Dolnym Śląsku. Bystrzyca Kłodzka została zbudowana na stromym wzniesieniu, co wpłynęło na jej tarasową zabudowę i malownicze uliczki.

Nie tylko piękne widoki. Co musisz zobaczyć w polskiej Toskanii?

Mimo swoich niewielkich rozmiarów, w Bystrzycy Kłodzkiej zobaczymy wiele ciekawych miejsc. Warto zatrzymać się tu podczas zwiedzania Kotliny Kłodzkiej, która sama w sobie jest jedną wielką atrakcją.

Rynek w kształcie trapezu

Średniowieczne mury miejskie bramami z początku XIV wieku

Panorama miasta z Góry Parkowej

Muzeum Filumenistyczne: Jedyne takie muzeum w Polsce, które prezentuje bogatą kolekcję etykiet z zapałek. To gratka dla kolekcjonerów i miłośników historii.

Kolumna Trójcy Świętej z 1736 roku

Warto zwrócić uwagę na renesansowe i barokowe kamienice.

Jak dojechać do Bystrzycy Kłodzkiej?

Do Bystrzycy Kłodzkiej możemy dojechać samochodem drogą nr 33, łączącą Kłodzko z granicą polsko-czeską. Dojedziemy tu także pociągiem z Wrocławia. Podróż zajmie nieco ponad godzinę.

To najbardziej włoskie miasto w Polsce. Wąskie uliczki i niesamowity klimat