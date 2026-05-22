Rowerzysta potrącił znaną seniorkę i odjechał, a to nie koniec przewinień. Policja publikuje zdęcia

Do niebezpiecznego incydentu doszło 11 maja w okolicach kościoła przy ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu. Jak przekazała sama pokrzywdzona, poruszający się na jednośladzie mężczyzna najpierw zahaczył kierownicą o jej ramię, a po chwili zsiadł z pojazdu i celowo zepchnął ją na ziemię. Sprawca zdarzenia natychmiast uciekł, nie próbując nawet sprawdzić stanu poszkodowanej 80-latki.

Mężczyzna powiedział do mnie coś obraźliwego, usłyszałam słowa w rodzaju: „stara babo”. Odpowiedziałam spokojnie: „Dlaczego pan nie zadzwonił dzwonkiem? Przyspieszyłabym”. Wtedy rowerzysta uderzył mnie kierownicą w prawy bark. Po chwili zsiadł z roweru i z dużą siłą popchnął mnie na betonowy chodnik. Upadłam, a on natychmiast odjechał – relacjonuje pani Walentyna w „Gazecie Wrocławskiej”.

Moment tego fizycznego ataku został najprawdopodobniej uwieczniony przez kamerę samochodową należącą do kobiety, która akurat mijała miejsce zdarzenia. Warto podkreślić, że zaatakowana 80-latka to Walentyna Wnuk, niezwykle zasłużona dla Dolnego Śląska społeczniczka. Kobieta od lat inicjuje powstawanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w regionie, a także pełni prestiżową funkcję doradczyni prezydenta Wrocławia do spraw seniorów.

Wrocławska policja publikuje zdjęcia poszukiwanego rowerzysty

Funkcjonariusze nieustannie pracują nad namierzeniem i zatrzymaniem agresywnego cyklisty. Władze wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji zdecydowały się na oficjalne zamieszczenie w sieci fotografii przedstawiających podejrzewanego mężczyznę. Śledczy liczą na to, że dzięki pomocy mieszkańców uda się szybko ustalić tożsamość sprawcy.

W przypadku rozpoznania osoby na zdjęciu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami pod nr tel. 601 701 488 oraz 537 867 306, bądź najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Dostępny jest również adres mailowy: [email protected]. Gwarantujemy anonimowość – apeluje podkomisarz Aleksandra Freus.

Przedstawiciele organów ścigania uczulają również opinię publiczną na bardzo ważny detal, który można dostrzec na zabezpieczonych materiałach zdjęciowych. Analiza udostępnionych kadrów dowodzi, że mężczyzna w trakcie ucieczki próbował sprytnie zmienić swój wygląd.

Mężczyzna podczas dalszej jazdy po zdarzeniu zdjął odzież wierzchnią oraz kask, a także odwrócił plecak (zakrywając przy tym charakterystyczne emblematy) – czytamy w komunikacie.