19 najbardziej poszukiwanych przestępców w Unii Europejskiej. Wśród nich dwaj Polacy

Najgroźniejsi przestępcy Unii Europejskiej

Polska policja uczestniczy w nowej akcji EU Most Wanted, w ramach której opublikowano informację o 19 osobach najbardziej poszukiwanych w całej Unii Europejskiej. Są to osoby, które są podejrzewane o popełnienie przestępstw wobec osób najbardziej bezbronnych, co zasługuje na szczególne potępienie.

Na liście są poszukiwani za przestępstwa na tle seksualnym wobec małoletnich oraz oszustwa na szkodę osób starszych.

Jak przypomina Policja, tego typu przestępstwa na długie lata burzą poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do innych a pokrzywdzeni często wymagają długofalowej opieki psychologicznej, aby móc samodzielnie funkcjonować.

W kampanię zaangażowało się 14 państw UE. Policjanci apelują, aby wszystkie osoby, które mogą mieć informację na temat którejś z poszukiwanych osób zwróciły się do organów ścigania, ważny jest każdy, nawet najdrobniejszy ślad.

Uruchomiona m.in. przez Europol w 2016 roku strona internetowa EU Most Wanted obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie.

W ciągu tego czasu aresztowano 191 osób poszukiwanych, których wizerunki opublikowano w serwisie. W 58 przypadkach Policji pomogły informacje przekazane przez obywateli za pośrednictwem portalu.

W 2026 roku zatrzymano dotychczas 16 poszukiwanych, których profile zostały opublikowane na stronie. Cztery osoby aresztowano dzięki informacjom od obywateli.

Dwaj Polacy najpilniej poszukiwani w UE

Jak się okazuje, na liście nazwisk jest dwóch obywateli polskich. Są to Gracjan Ciecierski i Tomasz Krzemiński.

32-letni Gracjan Ciecierski urodzony w Gdyni miał stać na czele zorganizowanej grupy przestępczej, która dokonywała licznych oszustw dokonywanych m.in. na seniorach. W tym celu jej członkowie podszywali się pod funkcjonariuszy policji.

Z kolei 49-letni Tomasz Krzemiński urodzony we Wrocławiu jest ścigany za przestępstwo seksualne wobec małoletniego poniżej 15. roku życia. Mężczyzna został skazany w Polsce na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Szczegółowe informacje o wszystkich poszukiwanych znajdują się na stronie https://eumostwanted.eu/

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