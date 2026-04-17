Duża nagroda za skarb w Karkonoszach. Turyści dostaną fortunę za to, co znaleźli

To odkrycie, które przejdzie do historii. Dwójka turystów, która w lutym 2025 roku wybrała się na wycieczkę w rejonie Trutnova, natrafiła na prawdziwy skarb. Znalezisko z Podgórza Karkonoskiego okazało się tak cenne, że znalazcy otrzymają za nie rekordową w historii Czech nagrodę. Jak informuje czeski portal idnes.cz, kwota jest astronomiczna.

- Rekordowa nagroda trafi do pary turystów za znalezienie złotego skarbu w pobliżu Zvičiny w regionie Trutnov. Będzie to najwyższa jak dotąd wypłacona kwota w Czechach, a jednocześnie wielokrotnie wyższa niż standardowe nagrody. Zazwyczaj liczona jest ona w dziesiątkach tysięcy, a najwyższa jak dotąd kwota wyniosła dwa miliony koron

- informuje czeski portal.

Wiadomo, że szczęśliwi turyści podzielą się kwotą 11,7 miliona koron (około 2 miliona złotych).

Rekordowa nagroda za złoto. Kwota zwala z nóg!

Nagroda dla znalazców jest absolutnie bezprecedensowa. Dotychczasowy rekord należał do odkrywców srebrnych monet z X wieku, którzy otrzymali 2 miliony koron (ok. 350 tys. złotych). Tym razem kwota jest prawie sześciokrotnie wyższa! Dlaczego? Kluczem jest materiał, z którego wykonano skarb.

Jak wyjaśnił wicepremier ds. kultury i ochrony zabytków Jiří Štěpán, przepisy w przypadku znalezienia czystego złota działają inaczej niż przy innych artefaktach.

- Ponieważ chodzi bezpośrednio o złoto, jego wartość jest ustalana prawnie na sto procent. To naprawdę nietypowa nagroda, biorąc pod uwagę wielkość skarbu

- powiedział wicepremier, cytowany przez idnes.cz

Na wysokość nagrody wpłynął również gwałtowny wzrost cen złota w ostatnich latach. Gubernator Petr Koleta (ANO) wskazał: „Cena wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatnich trzech lat. Gdyby znalezisko zostało dokonane, powiedzmy, dziesięć lat temu, nagroda wyniosłaby jedną trzecią”.

Co krył skarb z Podgórza Karkonoskiego?

Unikatowa kolekcja, którą turyści przekazali pracownikom Muzeum Czech Wschodnich w Hradcu Králové, robi ogromne wrażenie. W skład depozytu wchodziło łącznie 598 złotych monet oraz ponad 30 innych przedmiotów, takich jak tabakiery, biżuteria i inne kosztowności datowane na XIX i XX wiek.

Urzędnicy potwierdzili, że jest to czyste złoto, w większości czternastokaratowe. Całkowita waga cennego kruszcu to aż 5230 gramów. Wartość skarbu obliczono na podstawie ceny złota z dnia znalezienia, co dało astronomiczną kwotę 11,7 miliona koron.

Tajemnica skarbu pozostaje zagadką

Choć wartość i skład skarbu są już znane, jego pochodzenie wciąż spowija mgła tajemnicy. Wiadomo, że został on zakopany w kamiennym wale na zboczu góry Zvičina po 1921 roku. Kto był jego właścicielem i dlaczego go ukrył? Hipotez jest kilka, ale żadnej nie udało się potwierdzić.

- Pomimo licznych spotkań z wieloma osobami i godzin badań, żadna z hipotez nie została wiarygodnie potwierdzona ani obalona. Istnieją pewne przesłanki, ale nic konkretnego. Właścicielem mogła być osoba zagrożona przez reżim nazistowski, a także osoba pochodzenia niemieckiego, deportowana po wojnie. Mogło to być również coś zupełnie innego

- powiedział kustosz muzeum, Vojtěch Brádle.

Skarb trafi na wystawę

Obecnie bezcenne znalezisko znajduje się w depozycie muzeum w Hradcu Králové. Część artefaktów wciąż czeka na renowację. Po zakończeniu wszystkich prac konserwatorskich muzeum planuje zaprezentować całą unikatową kolekcję szerokiej publiczności. To będzie nie lada gratka dla miłośników historii i skarbów