To Cuda Polski 2026. Te miasta wybrali Polacy

Cuda Polski 2026

Polska skrywa mnóstwo niezwykłych miejsc, które zachwycają krajobrazami, historią i wyjątkową atmosferą. Nie wszystkie są jednak dobrze znane turystom. Właśnie takie perełki promuje plebiscyt Cuda Polski 2026, organizowany przez redakcję magazynu National Geographic Traveler. Tegoroczne wyniki już ogłoszono. Które miejsca zdobyły prestiżowe wyróżnienie?

Wybrano 16 najpiękniejszych zakątków kraju. Oto Cuda Polski

Celem plebiscytu jest promowanie wyjątkowych atrakcji turystycznych, również tych położonych poza najpopularniejszymi szlakami. Głosowanie trwało od 2 września do 13 października 2026 roku, a czytelnicy wybierali spośród 48 nominowanych miejsc, reprezentujących wszystkie województwa. Łącznie oddano ponad 220 tysięcy głosów, a tytuł Cudu Polski 2026 otrzymało 16 lokalizacji – po jednej z każdego województwa. W galerii poniżej zamieszczamy wszystkie z 16 Cudów Polski.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Cuda Polski 2026

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Polska pełna turystycznych perełek

Polacy chętnie wyjeżdżają za granicę, szukając pięknych widoków, wyjątkowych atrakcji i miejsc, które pozwolą im oderwać się od codzienności. Tymczasem nie trzeba wcale przekraczać granicy, by odkryć niezwykłe zakątki i zachwycające krajobrazy. Polska kryje mnóstwo turystycznych perełek – od malowniczych miasteczek i klimatycznych zamków, przez górskie szlaki i jeziora, aż po urokliwe nadmorskie miejscowości. A idealnym tego przykładem jest właśnie plebiscyt Cuda Polski, w którym mamy 16 wyjątkowych miejsc z każdego regionu.