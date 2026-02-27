Awantura i pobicie pod sklepem w Ścinawie. Interwencja policji

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia świadków, którzy poinformowali dyżurnego lubińskiej policji o szarpaninie dwóch mężczyzn na terenie gminy Ścinawa. Z relacji wynikało, że fizyczną agresję poprzedziła głośna kłótnia. Patrol, który przybył na miejsce, zastał na parkingu przed sklepem leżącego 52-latka z widocznymi obrażeniami oraz stojącego obok niego 29-latka. Ze względu na niską temperaturę policjanci natychmiast okryli poszkodowanego kocem termicznym i monitorowali jego stan do czasu przyjazdu karetki. Obaj uczestnicy zdarzenia byli pod silnym wpływem alkoholu, co początkowo utrudniało ustalenie dokładnych okoliczności bójki.

Nagranie z monitoringu kluczowym dowodem w sprawie

Podczas gdy poszkodowany 52-latek trafił do szpitala, agresywny 29-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Śledczy z Lubina od razu przystąpili do gromadzenia materiału dowodowego, wiedząc, że zeznania pijanych uczestników mogą być niewystarczające. Kluczowym krokiem okazało się zabezpieczenie nagrań z monitoringu, które zarejestrowały cały przebieg zdarzenia. Analiza tego materiału wideo stała się najważniejszym dowodem w sprawie, pozwalając precyzyjnie odtworzyć przebieg zajścia. Jak się później okazało, obaj mężczyźni byli dobrze znani lokalnej policji z powodu wcześniejszych, licznych interwencji.

Śmierć 52-latka w szpitalu i zmiana zarzutów

Początkowo ze szpitala nie napływały informacje o pogarszającym się stanie zdrowia 52-latka. Jednak po pewnym czasie jego stan uległ gwałtownemu zaostrzeniu, co wymusiło transport do specjalistycznej placówki medycznej. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, kilka dni później mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Śmierć ofiary całkowicie zmieniła sytuację prawną zatrzymanego. Sprawa nabrała tempa, a prokurator postawił 29-latkowi znacznie poważniejszy zarzut, dotyczący spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć człowieka.

Areszt dla 29-latka ze Ścinawy. Grozi mu dożywocie

Okazało się, że zatrzymany 29-latek był wielokrotnie notowany za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu. Zebrany przez śledczych obszerny materiał dowodowy, w tym jednoznaczne nagranie z monitoringu, nie pozostawił sądowi żadnych wątpliwości. Podjęto decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa wkrótce trafi na wokandę sądową, a sprawcy śmiertelnego pobicia w Ścinawie może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

10

Raport po śmierci 11-letniej Danusi. Kontrola w szkole ujawniła "szereg uchybień" [GALERIA]